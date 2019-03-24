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Ники Минаж эротично показала свои пышные формы

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Американская рэп-певица Ники Минаж недавно породила слухи о возможной свадьбе, и вот теперь на своей Instagram-странице она опубликовала смелый снимок в латексном костюме.

На Минаж латексный костюм - сапоги, колготки в сеточку и боди со стрингами. 

Певица смотрит прямо в камеру, представ перед зрителями в невероятно эротичной позе, которая позволяет оценить ее пышные формы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Под фото мгновенно появились сотни комментариев. Мнение фалловеров разделились, не все считали, что такое фото является приличным.

Новый возлюбленный Ники Минаж - молодой человек по имени Кенни Петти. Как оказалось, Кенни имел серьезные проблемы с законом: в 1995 году он был осужден за попытку изнасилования 16-летней девушки и провел 4 года в тюрьме. Петти также отсидел семьлет за попытку убийства первой степени.

Ранее Ольга Серябкина порадовала подписчиков пикантными фото.

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