Ники Минаж эротично показала свои пышные формы

На Минаж латексный костюм - сапоги, колготки в сеточку и боди со стрингами.

Певица смотрит прямо в камеру, представ перед зрителями в невероятно эротичной позе, которая позволяет оценить ее пышные формы.

Под фото мгновенно появились сотни комментариев. Мнение фалловеров разделились, не все считали, что такое фото является приличным.

Новый возлюбленный Ники Минаж - молодой человек по имени Кенни Петти. Как оказалось, Кенни имел серьезные проблемы с законом: в 1995 году он был осужден за попытку изнасилования 16-летней девушки и провел 4 года в тюрьме. Петти также отсидел семьлет за попытку убийства первой степени.