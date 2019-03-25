Юлия Хлынина о сексе на съемках, кадрах с лошадью и возбуждении партнера

Юлия Хлынина ФОТО: Кадр из передачи

27-летняя Юлия Хлынина призналась, что ее первая обнаженная съемка для журнала была с лошадью. Она очень боялась и чувствовала себя неловко.

"Я особо не имею опыта с лошадьми, а это была пони-качок. С крупными и небольшими ножками...", - вспоминает актриса.

Я все время переживала, что люди подумают: "Какая большая женщина - всю лошадь заняла"", - смеясь рассказывает она.

По слова Юлии, эти съемки были с заморочками и проблемами. Лошадь все время хотела есть траву, а из-за этого, лежащая на ней Юля все время перевешивалась. С разных сторон животное держало еще трое человек. При этом Хлынина была совершенно голая.

"Нужно было подсвечивать зад, и мой и пони. ...Столько унижения. А потом я смотрю фотографии и говорю: "А мы можем пони вытянуть ноги?"", - смеясь вспоминает актриса.

Юлия считает, что контакт с партнером по съемке очень важен. Не может так быть, чтобы он тебе не нравился. Необходимо найти что-то, что тебя зацепит.

"Твоя работа заключается в том, чтобы партнер тебе понравился. Каким бы негодяем он ни был.

Твоя профессия состоит в том, чтобы полюбить человека, если не можешь полюбить человека-партнера, то его персонажа... Я всегда нахожу, какую-то маленькую деталь, и тогда могу сыграть эротическую сцену", - рассказала она.

По мнению Юлии, у мужчин все происходит иначе, и актриса просто может быть не в его вкусе.

"Тогда моя профессиональная работа ему понравиться", - пояснила актриса.

Регина Тодоренко спросила, о пикантном моменте, когда становится понятным, что ты партнеру не просто нравишься, а он уже возбудился и это очевидно.

"Это прикольно! Если "оно" там работает в этот момент - это большой комплимент. Это значит, что человек тебе доверят... В этой стрессовой ситуации. Со всеми зажимами - у него пробивается природа", - смеясь признается Хлынина.

Согласно Юлиному опыту, когда идешь на кастинг к пожилому и "ретроградному" режиссеру, то одеваешься скромнее, заплетаешь косы и кичишься своим образованием. Если же надо идти к молодому режиссеру, который случайно оказался в кино, то можно быть наглее и более откровенно выглядеть.

За короткий период съемок артистка поняла, что главный на площадке - оператор. Именно с ним, надо уметь найти общий язык, тогда ты будешь хорошо выглядеть в кадре.

Юлия Хлынина подчеркнула, что у нее никогда не было романтических отношений на площадке. Она сыграла десятки ролей в театре и кино. Девушка признается, что все , что она делает - "делает для творчества". Актриса смело признается, что у нее совершенно "незапоминающаяся внешность". Она считает, что это ей только помогает умело перевоплощаться в различных героинь.