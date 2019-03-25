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Юлия Хлынина о сексе на съемках, кадрах с лошадью и возбуждении партнера

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Юлия Хлынина

ФОТО: https://www.instagram.com/yulia_hlynina/коллаж Русский TVNET

Российская актриса Юлия Хлынина в откровенном интервью Регине Тодоренко рассказала, как она впервые снималась обнаженной для журнала Maxim, а также как реагирует, если ее партнер по съемкам возбуждается. 

Юлия Хлынина

ФОТО: Кадр из передачи

27-летняя Юлия Хлынина призналась, что ее первая обнаженная съемка для журнала была с лошадью. Она очень боялась и чувствовала себя неловко. 

"Я особо не имею опыта с лошадьми, а это была пони-качок. С крупными и небольшими ножками...", - вспоминает актриса.

Я все время переживала, что люди подумают: "Какая большая женщина - всю лошадь заняла"", - смеясь рассказывает она. 

По слова Юлии, эти съемки были с заморочками и проблемами. Лошадь все время хотела есть траву, а из-за этого, лежащая на ней Юля все время перевешивалась. С разных сторон животное держало еще трое человек. При этом Хлынина была совершенно голая. 

"Нужно было подсвечивать зад, и мой и пони. ...Столько унижения. А потом я смотрю фотографии и говорю: "А мы можем пони вытянуть ноги?"", - смеясь вспоминает актриса.

Юлия считает, что контакт с партнером по съемке очень важен. Не может так быть, чтобы он тебе не нравился. Необходимо найти что-то, что тебя зацепит. 

"Твоя работа заключается в том, чтобы партнер тебе понравился. Каким бы негодяем он ни был. 

Твоя профессия состоит в том, чтобы полюбить человека, если не можешь полюбить человека-партнера, то его персонажа... Я всегда нахожу, какую-то маленькую деталь, и тогда могу сыграть эротическую сцену", - рассказала она. 

По мнению Юлии, у мужчин все происходит иначе, и актриса просто может быть не в его вкусе. 

"Тогда моя профессиональная работа ему понравиться", - пояснила актриса. 

Регина Тодоренко спросила, о пикантном моменте, когда становится понятным, что ты партнеру не просто нравишься, а он уже возбудился и это очевидно. 

"Это прикольно! Если "оно" там работает в этот момент - это большой комплимент. Это значит, что человек тебе доверят... В этой стрессовой ситуации. Со всеми зажимами - у него пробивается природа", - смеясь признается Хлынина. 

Согласно Юлиному опыту, когда идешь на кастинг к пожилому и "ретроградному" режиссеру, то одеваешься скромнее, заплетаешь косы и кичишься своим образованием. Если же надо идти к молодому режиссеру, который случайно оказался в кино, то можно быть наглее и более откровенно выглядеть. 

За короткий период съемок артистка поняла, что главный на площадке - оператор. Именно с ним, надо уметь найти общий язык, тогда ты будешь хорошо выглядеть в кадре. 

Юлия Хлынина подчеркнула, что у нее никогда не было романтических отношений на площадке. Она сыграла десятки ролей в театре и кино. Девушка признается, что все , что она делает - "делает для творчества". Актриса смело признается, что у нее совершенно "незапоминающаяся внешность". Она считает, что это ей только помогает умело перевоплощаться в различных героинь. 

Напомним, Юлия Хлынина - российская актриса. В 2013 году окончила школу-студию МХАТ. Популярность приобрела после съемки в фильме "Дуэлянт" и сериале "Звоните ДиКаприо" с Александром Петровым. 

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