Бузова назвала причину отказа увеличить грудь

Российская популярная телеведущая, блогер и певица Ольга Бузова отправилась в Барселону, чтобы отпраздновать там день рождения своей мамы. Певица не только поделилась в Instagram радостными моментами отдыха в Испании, но и призналась подписчикам, почему до сих пор не увеличила грудь.