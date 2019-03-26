СМИ узнали, за кого Бузова собралась замуж

Популярная певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова проводит свои выходные в Испании. На многочисленных фотографиях, а также видео в сториз можно заметить кольцо на безымянном пальце звезды. Подписчики певицы и журналисты сделали предположение, что наконец-то позвали замуж.