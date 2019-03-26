СМИ узнали, за кого Бузова собралась замуж

Популярная певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова проводит свои выходные в Испании. На многочисленных фотографиях, а также видео в сториз можно заметить кольцо на безымянном пальце звезды. Подписчики певицы и журналисты сделали предположение, что наконец-то позвали замуж.
Поклонники артистки вместе с представителями СМИ выяснили, что женихом звезды является бывший участник телешоу "Замуж за Бузову" Валентин Коробков, уступивший в финале шоу Денису Лебедеву.
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Подозрения усилило видео, которое молодой человек разместил на своей Instagram-странице. В нем Валентин едет на машине вместе с мамой Ольги.
"С днем рождения, теща!", - написано под видео.