Ольга Серябкина анонсировала альбом странным фото с цветком во рту

Бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина занимается активным продвижением своего сольного проекта Molly. Недавно певица написала на своей Instagram-странице, что совсем скоро покажет ролик о новом альбоме.
"Я впервые расскажу о новом альбоме. Это будет ролик чисто про него. И совсем скоро вы его увидите. Буду с вами откровенной. Этот разговор для меня очень много значит. Если честно, я не переживаю из-за того, что вам не понравится альбом...", - призналась звезда.
Певица сопроводила текст странной фотографией в одежде телесного цвета.
Глаза певицы вместо карих превратились в голубые, скорее всего - это цветные контактные линзы. Во рту она держала хризантему розового цвета.
"Я уверена, что каждый найдет в моей музыке свое. Потому, что мои песни на максимум честные. Хотя о музыке невозможно говорить, не послушав ее. Жду релиза вместе с вами…", - выразила надежду Серябкина.
Видеоклип с откровенными кадрами на композицию Ольги "Потому что любовь" собрал за два месяца свыше 2,6 млн просмотров.
Ранее певица порадовала подписчиков пикантными фото.
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До глубокой ночи думала о нём... Куча мыслей в голове )))) Все потому что сегодня у меня суперважный день. Я впервые расскажу о новом альбоме. Это будет ролик чисто про него. И совсем скоро вы его увидите. Буду с вами откровенной. Этот разговор для меня очень много значит. Если честно, я не переживаю из-за того, что вам не понравится альбом... Я уверена, что каждый найдет в моей музыке свое. Потому что мои песни на максимум честные. Хотя о музыке невозможно говорить, не послушав ее. Жду релиза вместе с вами… Кстати, могу скинуть несколько строчек из новой песни. Хотите?)) ❤️ ❤️ ❤️ #molly