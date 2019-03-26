Ольга Серябкина анонсировала альбом странным фото с цветком во рту

"Я впервые расскажу о новом альбоме. Это будет ролик чисто про него. И совсем скоро вы его увидите. Буду с вами откровенной. Этот разговор для меня очень много значит. Если честно, я не переживаю из-за того, что вам не понравится альбом...", - призналась звезда.