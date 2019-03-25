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Помпео: США не будут спокойно смотреть, как Россия отсылает военных в Венесуэлу

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Майкл Помпео

ФОТО: AFP/SCANPIX

Госсекретарь США Майкл Помпео в понедельник предупредил, что Соединенные штаты не будут спокойно стоять в стороне, пока Москва отсылает своих военных в Венесуэлу, чтобы поддержать режим Николаса Мадуро.

В телефонном разговоре с Министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым Помпео осудил оказываемую поддержку режиму Мадуро, указав, что это только продлевает политический кризис в этой стране.

Госсекретарь США сказал Лаврову, что "Соединенные Штаты и страны региона не будут спокойно стоять в стороне, пока Россия обостряет напряжение в Венесуэле", проинформировал Госдеп США.

Помпео отметил, что большинство венесуэльцев поддерживает лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Также он призвал Россию прекратить вести себя неконструктивно и в дальнейшем поддерживать Гуайдо.

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