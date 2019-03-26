NASA отменило выход двух женщин в космос с МКС

NASA отменило выход в открытый космос двух женщин, назначенный на 29 марта, поскольку к этому времени не успеют подготовить два скафандра подходящего размера. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В агентстве отметили, что после первого выхода в космос 22 марта астронавт Энн Макклейн поняла, что ей больше подходит верхняя секция скафандра среднего размера.
При этом к намеченному на 29 марта выходу можно успеть подготовить только одну такую часть нужного размера, которую наденет астронавт Кристина Кох.
Таким образом планы операции скорректированы, и, как ожидается, вместо Макклейн в космос отправится астронавт Ник Хейг.
Напомним, 29 марта должен был состояться первый в истории выход в открытый космос с участием только женщин-космонавтов. В рамках Месячника истории женщин Макклейн и Кох должны были заменить солнечные батареи Международной космической станции.
Как мы уже сообщали, астронавты NASA Энн Макклейн и Ник Хейг 22 марта совершили успешный выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), в ходе которого продолжили начатые еще в 2017 году работы по модернизации энергетического оборудования станции, передает ТАСС. Прямая трансляция операции велась на сайте NASA.