Владимира Кузьмина заметили в онкологическом центре

Российский артист Владимир Кузьмин был замечен несколько недель назад у кабинета радио-лучевой терапии. Об этом изданию StarHit.ru рассказал некий мужчина, который предположил, что певец болен раком.
Раньше Кузьмин не жаловался на здоровье, но недавно свидетель по имени Алексей сообщил, что видел 63-летнего музыканта в онкологическом центре.
"Выходя из кабинета радио-лучевой терапии, увидел сидящего в халатике Кузьмина, ожидающего своей очереди. Никого не щадит краб. Что-то его много в последнее время стало", - отметил он.
Мужчина также подчеркнул, что он подошел к артисту, чтобы поддержать его.
"Подошел к Кузьмину. Сказал, что помню его еще по концерту Динамика в ЦДТ в 1983-м, что на одном аппарате облучаемся, и все будет у нас зашибись. Сказал, что, мол, держись брат, рачок-волчок, конечно, крутится, но обязательно остановится скоро, и иначе быть не может", - сказал Алексей.
Владимир Кузьмин в последнее время много времени проводит на гастролях. Ни разу артист не говорил об отмене или переносе концертов.
После отношений с новой 26-летней супругой Светланой он стал следить за собой и отказался от вредных привычек.