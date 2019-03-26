Владимира Кузьмина заметили в онкологическом центре

Раньше Кузьмин не жаловался на здоровье, но недавно свидетель по имени Алексей сообщил, что видел 63-летнего музыканта в онкологическом центре.

"Выходя из кабинета радио-лучевой терапии, увидел сидящего в халатике Кузьмина, ожидающего своей очереди. Никого не щадит краб. Что-то его много в последнее время стало", - отметил он.

Мужчина также подчеркнул, что он подошел к артисту, чтобы поддержать его.

"Подошел к Кузьмину. Сказал, что помню его еще по концерту Динамика в ЦДТ в 1983-м, что на одном аппарате облучаемся, и все будет у нас зашибись. Сказал, что, мол, держись брат, рачок-волчок, конечно, крутится, но обязательно остановится скоро, и иначе быть не может", - сказал Алексей.

Владимир Кузьмин в последнее время много времени проводит на гастролях. Ни разу артист не говорил об отмене или переносе концертов.