Ср, 27.03.2019
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Возлюбленная Кивича не скрыла переживаний из-за результата теста на беременность
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На телеканале STV Pirmā! продолжается реалити-шоу Kivičs. Pavisam privāti ("Кивичс. Совершенно откровенно"). Главными героями в нем выступают музыкант Андрис Кивичс и известнаяв обществе дама Лиене Скулме - самая скандальная пара латвийского шоу-бизнеса за последнее время. 

В новом выпуске популярного шоу парочка выяснила результаты теста на беременность. Реакция у обоих была разной. Какой? Смотрите на видео!

Напомним, пара заявила о своих отношениях в конце прошлого года - Кивичс на тот момент еще не был разведен с матерью своих детей Мадарой, однако начал совместную жизнь с Лиене.

Еще не оформлен развод, но Скулме уже позвала Кивича замуж>>>

С самого начала отношений горячая парочка активно делится совместными фотографиями и видео, выставляя на показ свою личную жизнь.

Эпатажный Кивичс за это время успел со многими рассориться и даже согласился на дуэль с одним из своих критиков. 

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