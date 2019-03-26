Возлюбленная Кивича не скрыла переживаний из-за результата теста на беременность
На телеканале STV Pirmā! продолжается реалити-шоу Kivičs. Pavisam privāti ("Кивичс. Совершенно откровенно"). Главными героями в нем выступают музыкант Андрис Кивичс и известнаяв обществе дама Лиене Скулме - самая скандальная пара латвийского шоу-бизнеса за последнее время.
В новом выпуске популярного шоу парочка выяснила результаты теста на беременность. Реакция у обоих была разной. Какой? Смотрите на видео!
Напомним, пара заявила о своих отношениях в конце прошлого года - Кивичс на тот момент еще не был разведен с матерью своих детей Мадарой, однако начал совместную жизнь с Лиене.
С самого начала отношений горячая парочка активно делится совместными фотографиями и видео, выставляя на показ свою личную жизнь.
Эпатажный Кивичс за это время успел со многими рассориться и даже согласился на дуэль с одним из своих критиков.