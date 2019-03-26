Пассажиры лайнера Viking Sky получат приглашения на новый круиз

"Все пассажиры круизного лайнера Viking Sky получат обратно деньги за круиз после аварии", - говорится в сообщении.

"Пассажиры также получат персональные приглашения отправиться в другой круиз с компанией Viking в качестве компенсации. Кроме того, Viking, без сомнения, возьмет на себя расходы, связанные с возвращением домой и так далее", - приводятся в сообщении слова советника владельца компании Юна Мёрланна.

РИА "Новости" пишут, что после происшествия с паромом семь человек остаются в больнице. Всего же, по последним данным, за медицинской помощью обратились 36 человек – они в основном получили ушибы и порезы.

Один человек остается в тяжелом, но стабильном состоянии.

Галерея: Попавший в шторм Viking Sky

Неизвестно, планирует ли кто-то из пассажиров лайнера предъявлять перевозчику претензии. Согласно предупреждениям самой компании Viking Ocean Cruises, соответствующие дела могут быть рассмотрены только в Швейцарии, где перевозчик зарегистрирован, передает ТАСС.

Напомним, 23-24 марта у западного побережья Норвегии проходила операция по спасению пассажиров круизного лайнера Viking Sky. У судна отказали двигатели во время сильного шторма. На борту находились почти 1,4 тысячи человек. Шторм не позволил пересаживать людей на другие суда, их пришлось по одному поднимать на пять вертолетов, пришедших на помощь. В общей сложности таким образом были эвакуированы почти 470 человек. Спустя сутки после аварии лайнер прибыл своим ходом в норвежский порт Молде.

Туристы позднее рассказывали о том, что многие получили травмы, падая, от упавших на них мебели и тяжелых предметов и других людей.

Многие сравнивали ситуацию на борту с "Титаником" и признавались, что не верили в спасение.