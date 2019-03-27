Все будет по-другому: новая Maxima в т/ц Akropole - масса новшеств за 1 млн евро

"Это будет крупнейший на сегодняшний день магазин Maxima в Латвии, который будет предлагать целый ряд продуктов, промышленных товаров и готовых блюд, эксклюзивно доступных только в этом магазине”, - рассказывает член правления “Maxima Latvija” Кристина Аболтиня.

Как отмечается, здесь будут внедрены цифровые решения для уменьшения продуктовых отходов, электронные ценники (впервые в Балтии), кассы самообслуживания нового поколения, а работникам магазина будут доступны смартустройства, чтобы более оперативно управлять работой в магазине - следить за очередями у касс, сроком годности товаров, а также оперативно предпринимать другие меры в связи с выполнением прямых рабочих обязанностей.

В целом магазин устроен так, чтобы быть еще удобнее для покупателей, поэтому здесь внедрены решения для людей с особыми потребностями, в том числе удобные коляски для покупок и специальные примерочные.

Галерея: Строительство Akropole

Также по всему магазину будет доступно множество весов самообслуживания, чтобы взвесить товар в удобном для себя месте. Чтобы лучше организовать работу у витрин, клиенты желаемый товар смогут получить, взяв номерок. Клиентам будут предложены также станции подзарядки электромобилей.