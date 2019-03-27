Все будет по-другому: новая Maxima в т/ц Akropole - масса новшеств за 1 млн евро

В самом большом и современном магазине Maxima XXX в Латвии, который разместится в торгово-развлекательном центре Akropole представлен ряд новинок и цифровых инноваций, что позволит улучшить покупательский опыт клиентов и облегчит повседневную работу сотрудников. Общие инвестиции достигли почти 1 млн евро - об этом рассказали представители компании.
"Это будет крупнейший на сегодняшний день магазин Maxima в Латвии, который будет предлагать целый ряд продуктов, промышленных товаров и готовых блюд, эксклюзивно доступных только в этом магазине”, - рассказывает член правления “Maxima Latvija” Кристина Аболтиня.
Как отмечается, здесь будут внедрены цифровые решения для уменьшения продуктовых отходов, электронные ценники (впервые в Балтии), кассы самообслуживания нового поколения, а работникам магазина будут доступны смартустройства, чтобы более оперативно управлять работой в магазине - следить за очередями у касс, сроком годности товаров, а также оперативно предпринимать другие меры в связи с выполнением прямых рабочих обязанностей.
В целом магазин устроен так, чтобы быть еще удобнее для покупателей, поэтому здесь внедрены решения для людей с особыми потребностями, в том числе удобные коляски для покупок и специальные примерочные.
Галерея: Строительство Akropole
Также по всему магазину будет доступно множество весов самообслуживания, чтобы взвесить товар в удобном для себя месте. Чтобы лучше организовать работу у витрин, клиенты желаемый товар смогут получить, взяв номерок. Клиентам будут предложены также станции подзарядки электромобилей.
Напомним, новый торгово-развлекательный центр Akropole откроет свои двери для посетителей 4 апреля. Среди почти 170 арендаторов – как магазины модных и бытовых товаров, в которых представлены не только уже популярные в Латвии, но и новые бренды, так и поставщики различных услуг, рестораны и кафе.