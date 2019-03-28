Ольгу Бузову заметили с мужчиной в Барселоне

Несколько дней назад Ольга Бузова отправилась в Испанию вместе с матерью Ириной Александровной. На протяжении всего отдыха звезда не переставала делиться с поклонниками впечатлениями от красот Барселоны.
На своей Instagram-странице звезда познакомила поклонников с гидом Игорем, который показал уникальные места в городе, о которых обычные туристы не знают.
"Он показал мне такую Барселону, которую видит не каждый турист! Этот человек — испанская энциклопедия. Вы могли, наверное, в этом убедиться, смотря мои сторис. Даже по дороге в аэропорт Игорь успел мне еще кое-что рассказать и показать", - написала Ольга.
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Ах, Барселона ! ❤Город художников , невероятной паэльи и ласкового моря 🏖Я не первый раз наслаждаюсь этим городом, но знаю, что видела далеко не все . В этот раз мне посчастливилось познакомиться с @fotovorobey, он показал мне такую Барселону, которую видит не каждый турист! Этот человек- испанская энциклопедия 😂 Вы могли, наверное, в этом убедиться, смотря мои сторис 🙌🏻 Даже по дороге в аэропорт, Игорь успел мне ещё кое-что рассказать и показать 😂😂😂 он руководит туристической компанией, и не только покажет вам редкие маршруты, но и расскажет - как это жить в Испании и можно ли тут стать «своим», если вы решили изменить свою жизнь! После нашей экскурсии мне захотелось приехать, и ещё не раз! Барселону можно изучать бесконечно 🤤 А вам интересно ?😉 тогда вам сюда @fotovorobey! Теперь у меня есть «свой человек» в Барселоне 🙌🏻 От души 💋 Спасииибо!!!!