Ольгу Бузову заметили с мужчиной в Барселоне

На своей Instagram-странице звезда познакомила поклонников с гидом Игорем, который показал уникальные места в городе, о которых обычные туристы не знают.

"Он показал мне такую Барселону, которую видит не каждый турист! Этот человек — испанская энциклопедия. Вы могли, наверное, в этом убедиться, смотря мои сторис. Даже по дороге в аэропорт Игорь успел мне еще кое-что рассказать и показать", - написала Ольга.