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Серябкина вновь вернулась к образу "секс-террористки"

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Ольга Серябкина

ФОТО: Instagram/serebro_official

33-летняя российская исполнительница Ольга Серябкина недавно анонсировала новый альбом серией скромных фотографий. Но как оказалось, провокационные снимки красавицы возобновились.

Бывшая участница группы серебро вновь вернулась к имиджу "секс-террористки". Именно так в 2016 году Елена Темникова назвала образ девушек, который им создавал Максим Фадеев. 

Ольга разместила фотографии с последней фотосесии в Instagram. Певицу одели в белое кружевное боди с открытыми бедрами. 

"До выхода нового… осталось три дня", - написала под снимком она. 

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