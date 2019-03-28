"Я никаких исков не подавал": Фролов отказывается от миллионов Началовой

СМИ активно обсуждали информацию о якобы судебном разбирательство относительно иска о правах на квартиру Юлю. Ходили слухи, что Фролов хочет отсудить у звезды половину квартиры, которая досталось Началовой после развода с Алдониным.

Но Александр Фролов заявил на программе, что не предъявлял Юлии никаких обвинений.

Юрист, который пришел в студию отметил, что родные Началовой втянуты в три судебных заседания.

В свою очередь, друг Началовой Марат Чанышев объяснил, что долг в 20 млн рублей (около 270 тысяч евро) за недвижимость получился после подсчетам Фролова всех подарков и покупок, которые он сделал для певицы.

Александр Фролов отметил, что вся эта история с исками "запутанная". Да, у них была общее имущество. Все иски, в которых фигурировала Началова были подозрительными.

"У нас правда есть общая недвижимость. Она была оформлена пять лет назад.

Я никаких исков и претензий никогда не подавал.

Мы обратились в Верховный суд, потому что считаем, что эта очень странная история. Мы хотим в этом разобраться.

Также отмечу, что долгов никаких у Юли передо мной не было и нет", - сказал он, отрицая какие-либо иски против певицы.

Хоккеист отметил, что наоборот, ответчиком стал он сам.

"Более того, на самом деле, иск предъявили мне. Инвестиционная компания подала иск с требованием взыскать с меня почти 26 млн рублей (357 тысяч евро)", - заявил он.

Юрист Лариса Широкова указала на источники по делу, которые утверждают, что иск от имени Фролова в адрес Юлии подан.

Александр Фролов отметил, что его смущает, что один из исков представлен компанией из Нижнего Новгорода, это ему показалось странным. Ведь последним молодым человеком Юлии был судья Вечеслав Кудря, который именно из Нижнего Новгорода.

Но хоккеист уточнил, что он не делает никаких обвинений.

Напомним, Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта из-за абсцесса - гнойного воспаления тканей. После операции, которая была проведена на ноге, сердце Юлии не выдержало. Ей было 38 лет. У артистки осталась дочь Вера.