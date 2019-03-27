Экс-супруг Началовой: "Прекратите травлю в отношении меня"

Напомним, что отец Началовой винил именно Ланского в ухудшении здоровья дочери. Именно в браке с ним Юлия начала худеть, принимать таблетки и довела себя до анорексии.

"Все беды у нас начались с него... Сейчас бы он так не поступил. Поумнел с годами, наверное.

Дали ему в руки здоровую нормальную девочку, а он черт знает что наделал с ней", - сказал Виктор Началов.

Дмитрий Ланской категорически отрицал какое-либо негативное влияние на певицу.

"История об анорексии Юлии - выдумка ее пиар-менеджера. Тому нет медицинского подтверждения... Я никогда не кормил Юлю никакими таблетками и не заставлял ее худеть. Это ложь.

Она была яркой и независимой личностью. Вряд ли кто-то мог заставить ее делать что-то против воли", - ответил он журналистам.

Он также объяснил, что даже после развода поддерживал Юлю в ее музыкальных проектах, а после их расставания звезда вышла замуж и родила дочку, что только подтверждает ее крепкое здоровье.

"После нашего расставания Юлия удачно вышла замуж и родила прекрасную здоровую дочь...

Это лишний раз доказывает, что я никак не повлиял на ее здоровье. Несмотря на то, что наши пути разошлись, я всегда радовался творческим успехам бывшей жены", - отметил он.

Дмитрий очень тепло отзывается о Началовой. Он подчеркнул, что она была уникальной певицей, но жесткие условия российского шоу-бизнеса не позволили занять ей достойное место в плеяде звезд. Ланской пояснил, что она была достойной артисткой, чтобы представить Россию на "Евровидении", но этого не произошло. Ее оценили лишь после смерти.

"Господа, любить надо живых", - сказал он.

Певец также попросил журналистов перестать "поливать грязью" его имя: "Хочу обратиться к представителям СМИ: прекратите травлю в отношении меня".