Шакира спела в суде, чтобы доказать невиновность

Колумбийская певица Шакира недавно была обвинена в плагиате. На звезду подал в суд музыкант Ливан Кастельяно Вальдес, который считает, что исполнительница присвоила часть его композиции, написанной 22 года назад. Об этом передает Korrespondent.net.
Дело касалось песни La Bicicleta, которую Шакира выпустила в 2016 году. Вальдес считает, что в ней есть часть его композиции Yo te quiero tanto.
Шакира отрицала любые обвинения. Она прохлопала в ладоши ритм обоих композиций и спела. После чего суд вынес решение в пользу звезды.
Певица подчеркнула, что это первое обвинение в плагиате за всю историю ее 30-летней карьеры.