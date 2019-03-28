Чт, 28.03.2019
В осаде Славянск пробыл до 5 июля. В тот день казалось, что война на востоке Украины почти окончена, и никто даже представить не мог, что самый страшный ад впереди. Виктория Пушкеле, журналист TVNET

Шакира спела в суде, чтобы доказать невиновность

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Шакира

ФОТО: AP/Scanpix

Колумбийская певица Шакира недавно была обвинена в плагиате. На звезду подал в суд музыкант Ливан Кастельяно Вальдес, который считает, что исполнительница присвоила часть его композиции, написанной 22 года назад. Об этом передает Korrespondent.net.

Дело касалось песни La Bicicleta, которую Шакира выпустила в 2016 году. Вальдес считает, что в ней есть часть его композиции Yo te quiero tanto.

Шакира отрицала любые обвинения. Она прохлопала в ладоши ритм обоих композиций и спела. После чего суд вынес решение в пользу звезды. 

Певица подчеркнула, что это первое обвинение в плагиате за всю историю ее 30-летней карьеры.  

Ранее Киркорова вновь обвинили в плагиате

Читать также

Актуально

НАВЕРХ