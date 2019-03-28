Шакира спела в суде, чтобы доказать невиновность

Колумбийская певица Шакира недавно была обвинена в плагиате. На звезду подал в суд музыкант Ливан Кастельяно Вальдес, который считает, что исполнительница присвоила часть его композиции, написанной 22 года назад. Об этом передает Korrespondent.net.