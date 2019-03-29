Дана Борисова призналась в зависимости от секса

Борисова признается, что до сих пор посещает специальные группы для бывших наркоманов. Она признается, что ее лечение - это трудности не только для нее, но и для ее дочери.

"У нее сейчас очень сложный возраст, а еще ей не нравится, что я хожу на встречи для бывших зависимых. Она не в восторге, что все мои друзья — люди, которые завязали с употреблением. Ей стыдно, она говорит: "ты же не наркоманка, зачем ты с ними возишься?" А мне это нужно", - делится Дана.

Телеведущая призналась, что старается быть строгой мамой для своей дочери, но пытается сохранить теплые отношения. Но с собственной мамой все не так хорошо. Ранее Дана злилась на нее, из-за того, что именно она рассказала о ее зависимости на телевидении. Теперь Дана признается, что благодарна.