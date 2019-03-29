Дана Борисова призналась в зависимости от секса

Российская телеведущая Дана Борисова призналась, что после того, как избавилась от наркозависимости, на стала одержимой сексом. Но интимные эксперименты надоели ей уже через три месяца. Звезда признается, что она одинока. Об этом пишет издание StarHit.ru.
Два года СМИ активно обсуждали наркотическую зависимость Борисовой. Звезда прошла длинный курс реабилитации, но она признается, что он прошел не так легко, как хотелось бы.
Огромные неудобства Дане доставила одержимость сексом, с которой она столкнулась после возвращения из Таиланда.
Как объясняет телезвезда, для бывших наркозависимых - это нормально искать новый источник удовольствий. 42-летней Борисова пояснила, что для кого-то - это игромания или шопинг, но она столкнулось с зависимостью от секса.
"Я бросалась на мужчин. Сексоголизм продлился три месяца, а потом мой врач посадил меня на таблетки. Всякое разное было. Стыдно вспомнить", - призналась Дана.
Борисова признается, что до сих пор посещает специальные группы для бывших наркоманов. Она признается, что ее лечение - это трудности не только для нее, но и для ее дочери.
"У нее сейчас очень сложный возраст, а еще ей не нравится, что я хожу на встречи для бывших зависимых. Она не в восторге, что все мои друзья — люди, которые завязали с употреблением. Ей стыдно, она говорит: "ты же не наркоманка, зачем ты с ними возишься?" А мне это нужно", - делится Дана.
Телеведущая призналась, что старается быть строгой мамой для своей дочери, но пытается сохранить теплые отношения. Но с собственной мамой все не так хорошо. Ранее Дана злилась на нее, из-за того, что именно она рассказала о ее зависимости на телевидении. Теперь Дана признается, что благодарна.
"Наступил момент, когда мы просто почувствовали необходимость в общении. Начали переписываться, сейчас каждый день шлем друг другу сообщения. Я маме деньги отправляю в Крым, а она мне всякие подарочки", - объяснила Борисова.
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