Дана Борисова призналась в зависимости от секса

View this post on Instagram

💐🙏😘Честно говоря ,ЖИТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗДОРОВО 🙌,когда есть настоящие друзья и ПРОФЕССИОНАЛЫ СВОЕГО ДЕЛА 👍И особенно ,если это твои врачи ,которым ты доверяешь своё самое драгоценное ЗДОРОВЬЕ 👼🌟Сегодня у @malysheva.live рассказала о потрясающих специалистах @dr.totikova_ilona2 😘 @lagunaviparbat #илонатотикова враче косметологе ,с которой мне просто повезло 💕💜 и @marataghinyan_official ,тоже врач от Бога 🙏Спасибо вам МОИ ЛЮБИМЫЕ ❤️Всегда буду благодарить Бога ,что повстречала вас на своём пути #люблю😘 #данаборисова #ледисовершенство☂️ #профессионалысвоегодела #врачкосметолог #психиатр #психотерапевт #москва #доверяйтетолькопрофессионалам #вылучшие❤ #еленамалышева #здоровье #житьздорово🌞