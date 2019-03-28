В Кремле ответили Трампу на требование убраться из Венесуэлы

"И никто не указывает им, где им быть, а где им не быть. Поэтому, конечно, нам бы хотелось рассчитывать на взаимное уважение нашего права выстраивать с любыми странами те отношения, которые соответствуют нашим интересам и интересам этих стран", - подчеркнул Песков.