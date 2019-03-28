В Кремле ответили Трампу на требование убраться из Венесуэлы

Третьи страны не должны беспокоиться по поводу отношений России и Венесуэлы, право на сотрудничество следует уважать завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
"Мы не считаем, что наши двусторонние отношения с какими-то государствами должны беспокоить третьи страны. Мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Венесуэлы, рассчитываем, что и третьи страны будут следовать нашему примеру и позволят венесуэльцам самим решить свою судьбу", - отметил представитель Кремля.
Также Песков отметил, что США присутствуют во всех уголках мира.
"И никто не указывает им, где им быть, а где им не быть. Поэтому, конечно, нам бы хотелось рассчитывать на взаимное уважение нашего права выстраивать с любыми странами те отношения, которые соответствуют нашим интересам и интересам этих стран", - подчеркнул Песков.
Он напомнил, что "Российская Федерация имеет достаточно традиционные, достаточно развитые, взаимовыгодные отношения сотрудничества и взаимодействия с Венесуэлой".
Песков объяснил прибытие российских военных в Венесуэлу тем, что "существуют контрактные обязательства Российской Федерации по ранее подписанным контрактам - на поставку (в Венесуэлу) специмущества".
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна "убраться" из Венесуэлы. Вашингтон рассматривает прибытие российских военных самолетов в Венесуэлу как нежелательную провокацию.