Легендарного поэта Николая Добронравова срочно госпитализировали

Советский и российский поэт-песенник Николай Добронравов внезапно потерял сознание дома. Сейчас врачи стараются помочь стабилизировать его состояние. Диагноз пока не сообщается. Об этом пишет издание StarHit.ru.
90-летний Николай Добронравов является автором стихов к таким песням как "Как молоды мы были", "До свиданья, Москва, до свиданья", "Беловежская пуща", "Надежда", "И вновь продолжается бой", "Нежность","Команда молодости нашей" и многим другими.
Последнее время Николай Николаевич редко бывает на публике, а 28 марта стало известно о его срочной госпитализации.
Журналисты сообщают, что поэту стало плохо дома. Он внезапно потерял сознание, после чего родные вызвали бригаду "Скорой помощи".
Медики приняли решение о госпитализации.
На данный момент, Николай Николаевич находится в больнице.
Легендарная композитор Александра Пахмутова находится рядом с супругом.
Ранее вдова Караченцова была срочно доставлена в больницу.