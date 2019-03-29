Легендарного поэта Николая Добронравова срочно госпитализировали

90-летний Николай Добронравов является автором стихов к таким песням как "Как молоды мы были", "До свиданья, Москва, до свиданья", "Беловежская пуща", "Надежда", "И вновь продолжается бой", "Нежность","Команда молодости нашей" и многим другими.