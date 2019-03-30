Известная певица снялась голой на полу

На снимке певица позирует лежа на полу только в одних сапогах. Фотография сделана с помощью зеркала. Лица девушки не разглядеть из-за яркой вспышки.

"Euroz Dollaz Yeniz", - написала в публикации Кищук.

Другая популярная российская певица Рита Дакота написала под снимком комментарий: "О боги".

За первые три часа фотография собрала свыше 180 тысяч лайков.