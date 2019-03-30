Известная певица снялась голой на полу

Экс-вокалистка группы Serebro Екатерина Кищук не устает радовать поклонников откровенными фотографиями. Недавно на Instagram-странице девушки появилось очередное провокационное фото на кровати, которое Кищук подписала словами: "Хочешь такую же?". Теперь же девушка и вовсе снялась полностью обнаженной.
На снимке певица позирует лежа на полу только в одних сапогах. Фотография сделана с помощью зеркала. Лица девушки не разглядеть из-за яркой вспышки.
"Euroz Dollaz Yeniz", - написала в публикации Кищук.
Другая популярная российская певица Рита Дакота написала под снимком комментарий: "О боги".
За первые три часа фотография собрала свыше 180 тысяч лайков.
Ранее Катя Кищук разместила фотографии со свадьбы с эстонским рэпером Томми Кешем. Но ни она, ни исполнитель не сделали заявления о состоявшемся торжестве.