Сб, 30.03.2019
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Известная певица снялась голой на полу

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Катя Кищук

ФОТО: https://www.instagram.com/serebro_fan_group_page/ kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

Экс-вокалистка группы Serebro Екатерина Кищук не устает радовать поклонников откровенными фотографиями. Недавно на Instagram-странице девушки появилось очередное провокационное фото на кровати, которое Кищук подписала словами: "Хочешь такую же?". Теперь же девушка и вовсе снялась полностью обнаженной. 

На снимке певица позирует лежа на полу только в одних сапогах. Фотография сделана с помощью зеркала. Лица девушки не разглядеть из-за яркой вспышки. 

"Euroz Dollaz Yeniz", - написала в публикации Кищук. 

Другая популярная российская певица Рита Дакота написала под снимком комментарий: "О боги". 

За первые три часа фотография собрала свыше 180 тысяч лайков. 

Ранее Катя Кищук разместила фотографии со свадьбы с эстонским рэпером Томми Кешем. Но ни она, ни исполнитель не сделали заявления о состоявшемся торжестве. 

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Euroz Dollaz Yeniz

Публикация от KATERINA (@kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk)

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