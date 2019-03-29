На улице Маскавас создан сложнейший светофор в Риге

Как информируют специалисты по организации сообщения, это самый сложный технически и по объему работ проект светофора в Риге. Светофорный объект в определенное время суток облегчит движение потоку автомобилей на участке улицы Маскавас у Южного моста.

В дальнейшем автоводителям не придется каждый раз останавливаться перед трамвайными путями, чтобы попасть на Южный мост или улицу Краста, поскольку красный сигнал светофора для транспортных средств будет загораться только после вызова трамвая.

Для выезда от нового торгового центра на улицу Маскавас построены три отдельные полосы движения. Сигнал светофора на них будет переключаться только по запросу и только в соответствии с фактическим количеством автомашин. Светофоры для выезда на улицу Маскавас обеспечивают «зеленую волну», чтобы удобнее можно было выехать и пересечь трамвайные пути.

Также с понедельника будет открыт светофор на улице Саласпилс, который обеспечит выезд от торгового центра Akropole и с улицы Славу, а также будет регулировать движение на пешеходном переходе через улицу Саласпилс.

Учитывая степень сложности выполнения объекта, специалисты организации движения после того, как светофор заработает, оценят и проанализируют движение в целом, чтобы в случае необходимости и в соответствии с потоком движения его можно было корректировать, а также устранять другие технические нюансы, если таковые имеются.

Департамент сообщения предусматривает, что 4 апреля, когда официально откроется торговый центр, интенсивность движения на улицах Славу, Маскавас и Саласпилс непрогнозируемо увеличится, создав приток автомобилей.