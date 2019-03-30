"Могли попасть только избранные": Лайма Вайкуле о "Юрас Перле" и Юрмале 70-х

Накануне ведущий Андрей Малахов побывал в гостях у легендарной латвийской певицы Лаймы Вайкуле. Артистка и шоумен прогулялись по Юрмале. Исполнительница рассказала о культовом ресторане 70-х годов - "Юрас Перле" (Jūras pērle).
"Юрас Перле" - был известным юрмальским баром и рестораном. Он был расположен на юрмальском пляже, и это было одно из самых знаменитых мест в СССР.
Лайма Вайкуле выступала в Юрас Перле с 1979 по 1985 год.
"Было только сто мест... Сюда могли попасть только избранные", - вспоминает Лайма.
"Мы выходили с девчонками после программы, после полуночи голышом купаться в море", - вспоминает те дни певица.
Она с теплом и огоньком в глазах вспоминает те яркие годы своей биографии.
Меню тогда разрабатывали лучшие шеф-повара советской Латвии. Над концертными программами трудился сам Раймонд Паулс. Бар при "Юрас перле" работал с 6 вечера до 6 утра.
"По этой дорожке девушки на каблуках шуровали в ночной бар. Правда можно было подъехать", - показывает звезда Малахову тропинку в дюнах.
В середине 80-х неотъемлемым аксессуаром любого посетителя должен был являться галстук. Даже гости, которые занимали высокое положение не могли прйити без галстука.
"Тогда еще в ресторан приходили нарядными.
Всегда когда меня спрашивают, я говорю: "Я ушла, когда начали приходить в джинсах. Тогда я поняла, что здесь мне больше делать нечего. Раньше - это был элитарный клуб", - подчеркнула певица.
Лайма Вайкуле рассказала, что в ресторане было всего "сто с лишним мест".
"Я когда вошла туда спустя годы. Ресторан был уже разрушен, но зал еще был. Я подумала: "Не может быть! Не может быть, что я тут выступала в прозрачном платье, или прикрывая лишь пару интимных мест", - вспоминает певица.
Андрей Малахов упомянул, что Лайма отказалась от фотосессии для журнала Playboy.
Теперь от культового ресторана осталась только горка.
"Здесь мы однажды спустились вниз на машине. Вытворялось бешенство, какое только человеку может прийти в голову. Наверное, потому, что мы ночами не спали", - сказала она.
Тем не менее Вайкуле отмечает, что годы, которые она работала в ресторане - это были годы тяжелого труда, а не безудержного веселья и праздника.
"Я подчеркиваю, что я здесь шесть лет работала, не выпивала и не курила. Это не такой подход, как думают все: "О, девочки из варьете, они все "такие-сякие"".
Они все были скромные, а я была главная - вот так всё держала!", - уверенным тоном сказала Лайма.
Именно в "Юрас Перле" в 1980-х годах зажглась звезда Бориса Моисеева, который выступал в составе трио "Экспрессия". Там Вайкуле с ним и познакомилась.
"Мы с ним очень подружились. Сочиняли номера. Он ночевал у меня, а я ночевала у него в Москве", - призналась звезда.
Ведущий Андрей Малахов подчеркнул, что - это была символичная история, фрагмент истории целой страны, которая существовала в те годы.