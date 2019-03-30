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  • "Могли попасть только избранные": Лайма Вайкуле о "Юрас Перле" и Юрмале 70-х

"Могли попасть только избранные": Лайма Вайкуле о "Юрас Перле" и Юрмале 70-х

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ФОТО: пресс-фото, архив, коллаж Русский TVNET

Накануне ведущий Андрей Малахов побывал в гостях у легендарной латвийской певицы Лаймы Вайкуле. Артистка и шоумен прогулялись по Юрмале. Исполнительница рассказала о культовом ресторане 70-х годов - "Юрас Перле" (Jūras pērle).

"Юрас Перле" - был известным юрмальским баром и рестораном. Он был расположен на юрмальском пляже, и это было одно из самых знаменитых мест в СССР. 

Популярный ресторан "Юрас перле" - легенда советской Юрмалы

ФОТО: Фото из архива

Лайма Вайкуле выступала в Юрас Перле с 1979 по 1985 год. 

"Было только сто мест... Сюда могли попасть только избранные", - вспоминает Лайма. 

Ресторан "Юрас перле" в 70-х годах

ФОТО: Валдемарс Упитис

"Мы выходили с девчонками после программы, после полуночи голышом купаться в море", - вспоминает те дни певица.

Она с теплом и огоньком в глазах вспоминает те яркие годы своей биографии.

Меню тогда разрабатывали лучшие шеф-повара советской Латвии. Над концертными программами трудился сам Раймонд Паулс. Бар при "Юрас перле" работал с 6 вечера до 6 утра.

"По этой дорожке девушки на каблуках шуровали в ночной бар. Правда можно было подъехать", - показывает звезда Малахову тропинку в дюнах. 

В середине 80-х неотъемлемым аксессуаром любого посетителя должен был являться галстук. Даже гости, которые занимали высокое положение не могли прйити без галстука. 

"Тогда еще в ресторан приходили нарядными.

Всегда когда меня спрашивают, я говорю: "Я ушла, когда начали приходить в джинсах. Тогда я поняла, что здесь мне больше делать нечего. Раньше - это был элитарный клуб", - подчеркнула певица.

Лайма Вайкуле рассказала, что в ресторане было всего "сто с лишним мест".

"Я когда вошла туда спустя годы. Ресторан был уже разрушен, но зал еще был. Я подумала: "Не может быть! Не может быть, что я тут выступала в прозрачном платье, или прикрывая лишь пару интимных мест", - вспоминает певица. 

Андрей Малахов упомянул, что Лайма отказалась от фотосессии для журнала Playboy.

Лайма Вайкуле, 1987 год

ФОТО: publicitātes

Теперь от культового ресторана осталась только горка.

"Здесь мы однажды спустились вниз на машине. Вытворялось бешенство, какое только человеку может прийти в голову. Наверное, потому, что мы ночами не спали", - сказала она. 

Тем не менее Вайкуле отмечает, что годы, которые она работала в ресторане - это были годы тяжелого труда, а не безудержного веселья и праздника.

"Я подчеркиваю, что я здесь шесть лет работала, не выпивала и не курила. Это не такой подход, как думают все: "О, девочки из варьете, они все "такие-сякие"".

Они все были скромные, а я была главная - вот так всё держала!", - уверенным тоном сказала Лайма. 

Лайма Вайкуле, 1988 год

ФОТО: Publici

Именно в "Юрас Перле" в 1980-х годах зажглась звезда Бориса Моисеева, который выступал в составе трио "Экспрессия". Там Вайкуле с ним и познакомилась.

"Мы с ним очень подружились. Сочиняли номера. Он ночевал у меня, а я ночевала у него в Москве", - призналась звезда.

Ведущий Андрей Малахов подчеркнул, что - это была символичная история, фрагмент истории целой страны, которая существовала в те годы. 

Ранее Лайма Вайкуле рассказала Малахову, для чего живет.

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