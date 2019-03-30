"Моя миссия - объединять народ!": Лайма Вайкуле рассказала Малахову, для чего живет

Лайма Вайкуле и Андрей Малахов ФОТО: скриншот видео

Юрмальский дом Лаймы построен в очень светлых тонах. В нем много света, большие окна и невероятных простор.

"Здесь снималось столько клипов. И с Игорем Крутым, и с Раймондом Паулсом. Снимали клип "О чем играет пианист" у камина", - вспомнила певица.

Именно здесь проходили репетиция фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала".

"Здесь были все!", - подчеркнула звезда.

Лайма Вайкуле ФОТО: Jānis Škapars

Она рассказала, что сюда приезжали на репетиции Елена Ваенга, Григорий Лепс и многие другие

У Лаймы есть два французских бульдога Эмми и Буч.

"Эмми охранница. Она Эмми Уайтхаус", - сказала смеясь Вайкуле.

Лайма Вайкуле ФОТО: Publicitātes foto

Она отметила, что все в белых цветах и просторно, так как она не любит ничего лишнего.

"Моя сестра как-то спросила: "Если придут воры, то что они могут украсть?"", - рассказала Вайкуле.

В саду у артистки расположен пруд с рыбами и шесть скульптур в виде кошек.

"Здесь у стены мы с Борей снимали клип", - продолжает экскурсию певица.

Лайма живет по соседству с другими звездами российского шоу-бизнеса: Ларисой Долиной, Александром Масляковым, участниками Comedy Club, Игорем Николаевым и многими другими.

"Здесь очень спокойная атмосфера. Мне кажется, что после Москвы нет лучшего места, чем Юрмала", - призналась певица.

Вайкуле отметила, что она очень любит то, чем занимается.

"Я люблю петь, люблю публику", - сказала она.

Для нее отметить свой юбилей 30 марта в Арене Рига с поклонниками - это удовольствие. В свою очередь, Андрей Малахов отметил, что именно Лайма подарила жителям постсоветского пространства уникальную модель. Лайма показала и доказала, что можно без бриллиантов (с которыми звезда никогда не была замечена) быть стильной и элегантной.

Лайма Вайкуле, Игорь Крутой, Игорь Николаев ФОТО: Ingars, TVNET

Певица призналась, что она всегда хотела, что-то делать для других. Для нее было очень важно найти свою миссию в жизни.

Важным в своей жизни она называет акцию по спасению детенышей тюленей.

"Это для мира", - объясняет она.

Андрей Малахов спросил, вот после всех испытаний со здоровьем, которые вынесла Лайма, для чего она осталась на этом свете. Артистка призналась, что ее оставили, для чего-то важного и глобального. Таким является ее детище - фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала".

"На моем фестивале выступают люди разных национальностей... Моя миссия - объединять народ!", - подчеркнула певица.

В этом году уже в пятый раз состоится Международный фестиваль популярной музыки "Лайма. Рандеву. Юрмала".

Интарс Бусулис и Лайма Вайкуле ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

"Пятый – юбилейный фестиваль будет особо красочным и грандиозным. Выходить на сцену будут лучшие из лучших, самые яркие звезды и блистательные открытия из предыдущих фестивалей и, конечно же, молодые, актуальные имена", - сказала артистка журналистам.

Напомним, с 18 по 21 июля в концертном зале "Дзинтари" в Юрмале.