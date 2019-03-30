Растущее военное присутствие России в Венесуэле привлекло международное внимание. Есть ли у российских военных лиц право там находиться? Чего добивается Россия в Венесуэле?

Что случилось?

В субботу, 23 марта, пришла новость, что Российская Федерация отправила более 100 военных лиц, генерала Василия Тонкошкурова и 35 тонн груза в затронутую политическом кризисом Венесуэлу.

Свое присутствие Россия объясняет необходимостью обсудить вопросы о содержании техники, организации обучения, а также военной стратегии.

Военное присутствие России увеличено в тот момент, когда в Венесуэле проходит борьба между двумя президентами государства - Хуаном Гуайдо и Николасом Мадуро. Оба считают друг друга незаконным.

Президенты привлекли и международное внимание. Например, на сторону Гуайдо уже успели встать США, ЕС, Австралия, Япония и большая часть стан Латинской Америки. В свою очередь, Мадуро поддерживает Россия, Китай, Иран, Турция, Сирия, ЮАР и другие менее дружелюбно настроенные к Западу страны.

ФОТО: CARLOS GARCIA RAWLINS / REUTERS

Решение России вызвало критику США. Президент Дональд Трамп уже успел предупредить Россию не приближаться к Венесуэле. А Госдепартамент США распространил заявление, в котором назвал действия Москвы противоречащими своему же призыву не вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы.

Россия попробовала защититься от обвинений США, сославшись на то, что между Россией и Венесуэлой в 2001 году был заключен двухсторонний договор о сотрудничестве в военной и технической отрасли.

Основываясь на договор, военные лица России имеют право находиться в стране. Примечательно, что Россия появилась в стране после того, как США отказались исключить возможность военной интервенции для поддержки Гуайдо и применили санкции против Мадуро.

Несмотря на дальнейшее возможное развитие событий, возникают два вопроса: 1) соответствует ли российское военное присутствие международным правовым нормам и 2) какова стратегия России в Венесуэле, и зачем ей вмешиваться именно в эту страну?

Правомерно ли нахождение России в Венесуэле?

Ответ на этот вопрос и да, и нет. С одной стороны, Россия действительно заключила договор о военном сотрудничестве и ее военные лица находятся в Венесуэле по согласию правительства Мадуро.

К тому же его правительство как раз то, которое признает Россия. Поэтому именно оно (а не парламент под управлением Гуайдо) по мнению России субъект упомянутого договора и проблем с точки зрения права нет.

С другой стороны, международное признание Мадуро само по себе, мягко говоря, неопределенное, и, как уже было сказано, многие страны законным руководителем Венесуэлы считают Хуана Гуайдо и его парламент.

В свою очередь Гуайдо разрешения на присутствие российским военным не давал. Таким образом их прибытие незаконно.

К тому же Гуайдо выступил с критикой, что, согласно Конституции государства, только государственный парламент имеет право принимать решения о приглашении военных специалистов. На что Россия обоснованно указывает, что заключенный и подписанный двусторонний договор о сотрудничестве в военной и технической сфере не означает, что в эту сферу она обязательно должна вмешиваться.

Галерея: Беспорядки в Венесуэле

Просмотрев текст договора, также ясно, что Венесуэла и Россия действительно договорились о двустороннем сотрудничестве в поддержании военной техники и подготовке военных специалистов.

Из этого мы делаем вывод, что ответ меняется в зависимости от вовлеченной стороны и заданный вопрос сам по себе неважен в Венесуэльской ситуации.

В момент, когда сталкиваются мнения двух сторон о справедливости и нет судьи, побеждает та, у которой больше ресурсов и сильнее кулак. Со своей стороны Россия в этой ситуации силам Мадуро помогает.

Поэтому гораздо актуальнее второй вопрос - какова стратегия России в Венесуэле, и зачем ей это необходимо?

Зачем России вмешиваться в ситуацию в Венесуэле?

Как отметил в интервью TVNET исследователь Латвийского института международной политики Марис Анджанс:

"Стратегия России в Венесуэле схожа с той, что и в Сирии - ограниченными политическими и военными средствами стать неотъемлемой частью разрешения конфликта".

В определенной степени такая стратегия - это продолжение желания добиться своей главной внешнеполитической цели - стать державой, которая сидела бы рядом с США и была бы вовлечена в создание нового мирового порядка.

Таким образом приумножается российское политическое влияние и престиж в мире (в данном случае в Латинской Америке).

К тому же Анджанс отмечает, что Россия готова вмешиваться в те страны, в которое другие неготовы (есть мнение, что США в Венесуэлу вмешиваться не собираются).

"Тогда, когда те готовы действовать, уже поздно, потому что никто не хочет эскалации конфликта с Россией", - говорит Анджанс.

К тому же Венесуэла важна для России для политического влияния на США. Все потому, что в Москве Венесуэлу считают "двором" США - территорией, которая чрезвычайно важна для США из-за географической близости.

В определенном смысле в Кремле проводится параллель со стратегически важной для России Украиной, в которой наблюдаются попытки увеличить влияние НАТО и ЕС, заявил аналитик Wilson Center Владимир Рувинский. В таком контексте Россия могла бы хотеть отплатить США за вмешательство в Украину.

В то же время Россия рассматривает Венесуэлу и в качестве бизнес возможности. Государство уже длительное время культивировало конструктивные отношения как с самим Мадуро, так и с его предшественником - Уго Чавесом.

Венесуэла жила с огромным дефицитом бюджета, и Россия была одним из крупнейших заимодателей. Если режим Мадуро падет, есть вероятность, что Москва потеряет эти вложения.

Марис Анджанс также отмечает, что Россия - один из крупнейших экспортеров оружия в мире, и ей нужен свой рынок сбыта. Режим Мадуро эту возможность сбыта предоставляет.

В конце концов, стоит принимать во внимание, что Венесуэла богата природными ресурсами. Москва уже давно хотела создать отношения для добычи этих ресурсов.

Еще в прошлом году, 6 декабря, Reuters сообщал, что Москва и Венесуэла подписали договор об инвестициях Москвы в размере 5 миллиардов долларов в усиление продуктивности нефтедобычи в стране. Также Россия планирует инвестировать 1 миллиард долларов в развитие индустрии по добыче золота в Венесуэле.

ФОТО: Rueters/Scanpix

Что дальше?

Рассматривая эту ситуацию, на ум приходит сравнение с печально известным кубинским кризисом в 1962 году.

Для незнающих - он начался в тот момент, когда СССР решил разместить свои ядерные ракеты в дружественной Кубинской Республике. Это решение вызвало очень острую ответную реакцию США, что чуть не привело к атомной войне.

Вопрос - может ли нынешняя ситуация в Венесуэле снова так столкнуть две державы? Ответ - нет!

Стоит понимать, что и Россия не СССР, и США уже не такие, как во времена Джона Кеннеди.

Говоря о России, Марис Анджанс уже обоснованно отметил, что она вмешивается туда, куда не хотят другие. Это потому, что она понимает, что в прямой конфронтации с США ей не победить в любом случае, и стратегия не стараться быть сильнее американцев.

Скорее - быть государством, с которым Вашингтон считается.

В свою очередь во внешней политике США уже со времен Барака Обамы наблюдается определенная "аллергия" на военные интервенции в мире. К тому же американцы боятся, что конфликт с Россией может неожиданно разрастись и привести мир к огромным потерям.

Нынешняя ситуация заставляет сделать вывод о том, что Россия будет продолжать искать различные точки в мире, в которые не желают вмешиваться США. В конце концов - это эффективный подход, как обосновать необходимость принимать Кремль во внимание.

Есть вероятность, что Россия попытается увеличить влияние и в традиционных союзниках США. Например, аналитики говорят, что Россия усиливает дипломатические маневры в странах Персидского залива.

Вряд ли влияние США там исчезнет, но арабские монархии в любой момент смогут сказать, что Вашингтон отнюдь не единственный друг.

Похоже, наш восточный сосед не собирается останавливаться и остается надееться, что конфликта держав при этом не случится. В противном случае борьба за влияние уже не будет иметь никакого значения.