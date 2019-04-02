Почти треть жизни в долговой яме, или Как я стал жертвой быстрых кредитов

Райтису 27 лет. За его спиной несколько тяжелых лет, прожитых в долгах. Раньше об этой проблеме он не хотел говорить, однако, теперь, когда все практически осталось позади, молодой мужчина готов рассказать о пережитом.

Первый кредит Райтис взял в 19 лет, когда только закончил среднюю школу. В это время как раз популярными стали быстрые кредиты.

"Сначала было множество акций, например: "Возьми 20 латов и отдай столько же, кроме того, получи 5 латов сверху". Многие друзья на тот момент уже воспользовались такой возможностью. Тогда у меня еще не было банковского счета, и в один момент, я этот счёт сделал. Он висел нетронутым почти полтора года, а потом я переехал в Ригу", вспоминает мужчина.

На первом этапе жизни в столице Райтис не работал, а учился. Основными средствами к существованию были деньги, которые ему отправляли родители, но в какой-то момент их пришлось занимать.

"Был момент, когда денег совсем не осталось - не хватало на дорогу в Ригу, поэтому пришлось взять 20 латов. Тогда я их достаточно быстро вернул, но вскоре мне снова понадобились деньги на какую-то вечеринку.

Когда в Ригу переехал, хотелось тусоваться. Не буду же я у мамы денег просить! Можно было просто взять кредит... Суммы становились постепенно крупнее”, рассказывает Райтис.

Он вспоминает, что вскоре ему пришлось осознать, что погасить кредиты будет невозможно, поэтому была использована возможность продлить срок погашения.

“Тогда и было запущено это беличье колесо. Первым стал SMSCredit. С этого все и началось”.

Ранее в интервью порталу TVNET антрополог Андрис Шуваев говорил, что реклама в сфере быстрого кредитования очень важна. "Это крупное предложение, которое поступает со всех сторон, заставляя людей задуматься о данной возможности. Без рекламы, вероятнее всего, люди ни о чем и не подозревали бы ...", говорит Шуваев.

Райтис признает, что реклама сыграла значительную роль в его выбое брать кредиты. Он признает, что в то время по телевизору практически в любой паузе между передачами вставляли рекламу быстрых кредитов.

“Так ты никогда не перестаешь думать о том, что у тебя есть проблемы, с которыми не можешь разобраться. Эти "легкие деньги" также отображают, почему ты вообще в это ввязался.

Сейчас я понимаю, что ни за что не взял тогда деньги - лучше не пойти на вечеринку и остаться дома, или у друга попросить денег в долг.

Если даже в начале тебе кажется, что все нормально и ситуация под контролем, приходит момент, когда ты поймешь, что проблема становится все серьёзнее". Райтис рассказывает, что работая ассистентом, много заработать не получалось. Единственным плюсом были бесплатные обеды.