Алдонин рассказал о состоянии дочери Началовой

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Алдонин подчеркнул, что решение о том, с кем должна остаться дочка принималась исходя из ее собственного желания.

"Верочке 12 лет и с ее мнением необходимо считаться. Вся ее жизнь вращалась вокруг бабушки и девушки. Именно Таисия Николаевна занималась всем, что касалось школы... Большое количество времени она проводила у бабушки...", - пояснил он.

Евгений объяснил, что вырывать Веру из привычного ей уюта и комфорта жестоко. Она привыкла проводить много времени с бабушкой и дедушкой, поэтому она и останется сыном.

Он подчеркнул, что у его супруги Ольги очень хорошие отношения с Верой. Девочка прекрасно ладит со своим сводным братиком. Сейчас вся семья и близкие настроены только на то, чтобы помочь девочке справиться потерей матери.

Андрей Малахов упомянул, что Вера тоже прекрасно поет и танцует. Она может стать для отца Юлии отдушиной и облегчить боль от смерти дочери.

Ролан Гусев и Евгений Алдонин также упомянули проблему с квартирой Началовой. Они отметили, что хотя и Александр Фролов заявлял на телевидении, что он не имеет никаких претензий на имущество, тем не менее иск по разделу квартиры есть.

Гусев до этого не вмешивался, но сейчас будет это делать ради Верочки, так как оставить ее без квартиры было бы нечестно.

Напомним, в четверг, 21 марта, в Москве простились с российской певицей и телеведущей Юлией Началовой, которая ушла из жизни 16 марта в возрасте 38 лет. Похоронена артистка на Троекуровском кладбище.