Звезда недели: Блондинка, которая произвела фурор на российской эстраде - Натали

В 1997 году только глухой не слышал хит "Ветер с моря дул".

Тогда он доносился из любого "утюга", а после сногсшибательного успеха альбом "Ветер с моря дул" был издан рекордным тиражом.

Но это был не самый первый альбом певицы. Первый вышел в 1993 году и назывался "Русалочка", а в 1996 году свет увидел диск "Снежная роза".

После триумфа с композицией "Ветер с моря дул" Натали пропала с голубых экранов, хотя в 2000 году была попытка вернуться с хитом "Морская черепашка", но эта песня не имела такого успеха как хит 1997-го года.

В 2013 году произошло невероятное возвращение Натали на эстраду с супер-популярной песней "О Боже, какой мужчина!" и одноименным клипом.

Композиция свыше 8 недель занимала первые строчки хит-парада "Русского радио".

Всего за два месяца ролик набрал свыше 2,5 миллионов просмотров, а к концу года это число достигло 12 миллионов.

Натали получила российские музыкальные премии в номинациях "Иногда они возвращаются" и "Возвращение года".

Согласно рассказам самого Николая Баскова, когда он услышал песню "О Боже, какой мужчина", он решил, что следующую песню для него должна написать именно Натали.

Так и родился хит про развод - "Николай", который артисты исполнили дуэтом.

Следующей музыкальной сенсацией стал дуэт Натали с артистом Doni из лейбла Black Star - "Ты такой".

Как сказали сами звезды, они хотели поддержать бренд и объединили вместе две песни: композицию Натали о мужчине и трек Doni про бороду.

Глядя на эту очаровательную, легкую и улыбчивую исполнительницу невозможно представить, что ей столько лет, что она любящая мать и жена.