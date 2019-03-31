Звезда недели: Блондинка, которая произвела фурор на российской эстраде - Натали
31 марта 45 лет исполняется сенсации российской эстрады - певице Натали (наст. имя - Наталья Рудина). Накануне программа "Привет, Андрей!" была посвящена этой удивительной артистке с невероятной улыбкой и большими голубыми глазами.
В 1997 году только глухой не слышал хит "Ветер с моря дул".
Тогда он доносился из любого "утюга", а после сногсшибательного успеха альбом "Ветер с моря дул" был издан рекордным тиражом.
Но это был не самый первый альбом певицы. Первый вышел в 1993 году и назывался "Русалочка", а в 1996 году свет увидел диск "Снежная роза".
После триумфа с композицией "Ветер с моря дул" Натали пропала с голубых экранов, хотя в 2000 году была попытка вернуться с хитом "Морская черепашка", но эта песня не имела такого успеха как хит 1997-го года.
В 2013 году произошло невероятное возвращение Натали на эстраду с супер-популярной песней "О Боже, какой мужчина!" и одноименным клипом.
Композиция свыше 8 недель занимала первые строчки хит-парада "Русского радио".
Всего за два месяца ролик набрал свыше 2,5 миллионов просмотров, а к концу года это число достигло 12 миллионов.
Натали получила российские музыкальные премии в номинациях "Иногда они возвращаются" и "Возвращение года".
Согласно рассказам самого Николая Баскова, когда он услышал песню "О Боже, какой мужчина", он решил, что следующую песню для него должна написать именно Натали.
Так и родился хит про развод - "Николай", который артисты исполнили дуэтом.
Следующей музыкальной сенсацией стал дуэт Натали с артистом Doni из лейбла Black Star - "Ты такой".
Как сказали сами звезды, они хотели поддержать бренд и объединили вместе две песни: композицию Натали о мужчине и трек Doni про бороду.
Глядя на эту очаровательную, легкую и улыбчивую исполнительницу невозможно представить, что ей столько лет, что она любящая мать и жена.
У Натали трое сыновей - Евгений, Анатолий и Арсений. Она много лет счастлива в браке с супругом Александром Рудиным.