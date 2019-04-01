Лазарев взорвал Сеть обнаженным фото

Российский популярный певец Сергей Лазарев отмечает 1 апреля день своего рождения. Накануне исполнитель опубликовал на своей Instagram-странице довольно пикантную фотографию.
Снимок сделан в номере греческого отеля. Певец сидит на кровати полностью обнаженный.
"Доброе утро, Красивый мир ... ", - написал под фото Сергей.
Подписчики моментально бросились угадывать, кто мог сделать такое откровенное фото. Фанаты также отметили отличную физическую форму музыканта.
Ранее сообщалось, что Сергей Лазарев вновь представит Россию на конкурсе "Евровидение".
Напомним, в 2019 году конкурс "Евровидение" пройдет в столице Израиля Тель-Авиве 14 по 18 мая.