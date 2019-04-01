Сильно похудевшая Линда сразила поклонников на модном показе
Российская певица Линда - одна из оригиналов шоу-бизнеса, легенда 90-х и нулевых, чьи концерты напоминают магические ритуалы и шаманские напевы. Ее хиты "Мало огня", "Ворона", "Северный ветер", "Отпусти меня" знакомы каждому, но не все знают, что репертуар певицы ими далеко не исчерпывается. 31 марта исполнительница приняла участие в показе на Неделе моды в Москве, где сразила зрителей своим шикарным видом и невероятным похудением.
Певица вышла на подиум во время показа от Московского художественно-промышленного института.
Линда невероятно похудела и выглядела просто шикарно.
"Великолепна!! Бескрайняя многогранность! Индивидуальность! Непохожесть!!", "Ты такая красивая и красота эта не только внешняя. В тебе есть тот баланс, который не присущ многим", "Вообще огонь. Я не могу насмотреться ! Какая Лин красивая, стройная!", - писали восхищенные поклонники под фото.
30 марта артистка выпустила видеоклип на новую песню "Положи меня рядом", которая была очень тепло принята фанами, а также положительно воспринята музыкальными критиками.