В Москве раздали премии "Ника" - "Открытием года" стал музыкант Рома Зверь

Вручение 32-й премии "Ника" состоялось в Москве 30 марта в московском государственном театре "Русская песня". Картины "Лето" и "Ван Гоги" получили по четыре статуэтки, а "Лучшим игровым фильмом" стала "Война Анны".
Сериал "Домашний арест" (авторы Семён Слепаков, Пётр Буслов) получил специальный приз Совета Академии "За творческие достижения в области телевизионного кинематографа".
Премия в номинации "Честь и достоинство" имени Эльдара Рязанова была вручена режиссеру Отару Иоселиани.
Почетную награду "За вклад в кинематографические науки, критику и образование" Совет Академии принял решение вручить кинокритику, кандидату искусствоведения Ирине Ивановне Рубановой.
"Лучшим игровым фильмом" стала "Война Анны" - режиссёр Алексей Федорченко, а "Лучшим фильмом стран СНГ, Грузии и Балтии" признана картина "Хрусталь" Дарьи Жук.
- "Лучший неигровой фильм" - "Параджанов. Тарковский. Антипенко. Светотени" - режиссер: Андрей Осипов;
- "Лучший анимационный фильм" - "Знаешь, мама, где я был?" - режиссёр: Леван Габриадзе;
- "Лучшая режиссёрская работа" - Кирилл Серебренников "Лето", а "Лучшей сценарной работой" стала картина Авдотьи Смирновой, Анны Пармас и Павла Басинского — "История одного назначения";
Статуэтки за "Лучшая мужская роль" получили Алексей Серебряков ("Ван Гоги") и Евгений Цыганов ("Человек, который удивил всех"). В номинации "Лучшая женская роль" победила Марта Козлова ("Война Анны").
- "Лучшая мужская роль второго плана" - Юрий Кузнецов — "Человек, который удивил всех";
- "Лучшая женская роль второго плана" - Елена Корнеева ("Ван Гоги");
- "Лучшая операторская работа" - Юрий Клименко — "Ван Гоги";
- Лучшая работа режиссёра монтажа - Юрий Карих — "Лето";
- "Лучшая музыка к фильму" - Леонид Десятников, Алексей Сергунин — "Ван Гоги";
Музыкант Рома Зверь получил награду в номинации "Открытие года" за съемку в картине "Лето";
- "Лучшая работа звукорежиссёра" - "Лето" (Борис Войт);
- "Лучшая работа художника" - "Довлатов" - Елена Окопная, а "Лучшей работой художника по костюмам" стала работа Татьяны Патрахальцевой в "Истории одного назначения";
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