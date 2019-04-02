СМИ: Мику Джаггеру сделают операцию на сердце

Известно, что врачи рекомендовали музыканту пройти лечение и посоветовали не ехать в турне. При этом они ожидают его "полное выздоровление".

"Всем поклонникам в США и Канаде, купившим билеты — извините. Мне очень жаль, что я так вас подвел. Я ужасно расстроен необходимостью отложить тур, но я постараюсь вернуться на сцену как можно скорее. Еще раз, огромные извинения всем", - написал певец в Twitter.