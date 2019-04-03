Ср, 3.04.2019
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Звёзды Comedy Woman обнажились ради Сергея Лазарева

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Екатерина Варнава и Сергей Лазарев на шоу "Танцуй!"

ФОТО: instagram.com

Звёзды российского юмористического шоу Comedy Woman поделились в Instagram пикантными снимками. Как оказалось, Екатерина Варнава и Наталья Еприкян таким интересным способом хотели поздравить Сергея Лазарева с днём рождения.

Первая оголилась перед камерой - Варнава. На фото девушка изображена со спины и без одежды.

"Этой скромной фотографией хочется выразить глубочайшую любовь и симпатию к Сергею Лазареву, поддержать его немасштабным челленджем #ГолаяСпина и поздравить с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! Мы все, да что уж там, Я ЛИЧНО болею за тебя на предстоящем #Eurovision2019!!! P.S. Серёня, все личное при личной встрече", - подписала фото Екатерина Варнава.

Вслед за ней поучаствовать в "челлендже" и высказать свои поздравления и пожелания решилась Еприкян. 

"Пусть год будет успешным, особенно в районе мая!!! Ну и здоров будь... май-то не за горами Все что ты делаешь, для многих пример для подражания... вот и мне нравится все, что ты делаешь...", - написала девушка. 

Подписчики знаменитостей были в восторге от публикаций.

Как выяснилось, девушки спародировали недавний кадр, опубликованный самим Лазаревым.

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