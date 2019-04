"Прощай, Михалыч!": Почему мы всегда будем помнить Булдакова?

Покчальная новость... скончался прекрасный артист, полюбившийся по многим ролям в том числе и после фильма «Особенности национальной охоты» - Алексей Булдаков. Сердце... оторвался тромб...❤️ Приносим соболезнования родным и близким актера. #булдаков #особенностинациональнойохоты #актер #россия #кино #новостикино #россия #алексейбулдаков #особенностинациональнойрыбалки

