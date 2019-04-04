"Прощай, Михалыч!": Почему мы всегда будем помнить Булдакова?
3 апреля из жизни ушел советский и российский актёр театра и кино Алексей Булдаков. Для сотен поклонников он навсегда запомнится, как исполнитель роли генерала Иволгина (Михалыча) из серии комедийных картин Александра Рогожкина, которые в конце 90-х имели невероятную популярность, и стали поистине культовыми.
Актер занимался боксом и классической борьбой. В 1969 году окончил театральную студию при Павлодарском драматическом театре им. А. П. Чехова, и работал на Павлодарском тракторном заводе.
Алексей Иванович начал сниматься еще в 1982 году. На его счеты около 70 ролей в кино.
Но только после съемки в 1995 году в фильме "Особенности национальной охоты" к актеру пришла народная любовь.
Актер исполнил свою звездную роль - генерала Иволгина (Милахыча), который невероятно полюбился зрителями.
Как писало издание "Вечерний Красноярск" в 2005 году, Булдаков сам рассказывал, что прототипом персонажа был генерал Александр Лебедь. Кстати, по многочисленным рассказам и интервью в СМИ, самому Лебедю персонаж понравился.
Именно за роль генерала Иволгина в 1996 году Булдаков получил премию "Ника".
Следом персонаж появился и в остальных частях фильма: "Операция "С Новым годом!"" (1996), "Особенности национальной рыбалки (1998), "Особенности национальной охоты в зимний период" (2000), "Особенности национальной политики" (2003).
Покчальная новость... скончался прекрасный артист, полюбившийся по многим ролям в том числе и после фильма «Особенности национальной охоты» - Алексей Булдаков. Сердце... оторвался тромб...❤️ Приносим соболезнования родным и близким актера. #булдаков #особенностинациональнойохоты #актер #россия #кино #новостикино #россия #алексейбулдаков #особенностинациональнойрыбалки
О генерале Иволгине мы знаем мало, но он любитель настоящей русской бани, праздничного застолья в хорошей компании, эрудит и знаток традиций русской культуры.
"Водка — это уникальнейшее изобретение нашего народа. Это не просто крепкий напиток в кругу других. Это национальность, я бы сказал, народность...", - говорил Иволгин в картине "Особенности национальной рыбалки".
Он знает несколько выражений на иностранных языках, курит сигары и играет на пианино.
В картине "Операция "С Новым годом!"" впервые упоминается, что он имеет отношение к ВДВ. В "Особенностях национальной охоты в зимний период" Иволгин рассказывает, что служил на Кавказе, а в "Особенностях национальной рыбалки", что и в Средней Азии.
"Если долго смотреть на Луну, то можно стать идиотом. Так у нас в Средней Азии говорили, когда я там служил", - говорил он.
Особенности национальной охоты в зимний период» Иволгин утверждает, что служил также и на Кавказе.
Как рассказывал сам режиссер фамилия персонажа изначально была тоже Булдаков, но потом ее поменяли на Иволгин. Это была некая отсылка к персонажу "Идиота" Достоевского.
Благодаря продуманному сценарию и проработанному персонажу Алексею Булдакову удалось добиться того, что его стали соотносить с его ролью, и даже отождествлять.
Он часто появлялся на публике в военной форме, становился особым гостей многочисленных фестивалей, концертов и мероприятий. На последнем из них Алексей Булдаков трогательно исполнил песню и расплакался "Я понимаю, дорогие друзья, немножко грустно, но эта - моя любимая", - сказал актер.
Выражения и тосты киношного генерала Иволгина стали настоящими крылатыми выражениями и были разобраны на цитаты.
Русский TVNET приводит некоторые из них:
- Пельмень всему голова. Пища, на первый взгляд, непритязательная, но очень полезная. И тут главное соблюсти пропорции. Особенно это относится к тесту. И тогда этих пельменей можно съесть до сотни. Без последствий для организма и здоровья.
- Ну - я так и понял, что он немой. Ну бывает, что делать… Для женщин это плохо, да… Потому что для женщин, можно сказать, трагедия… У них всё общение на словах построено.
- Ну - за солидное мужское молчание!
- Ну вы, блин, даёте.
- Цыц! Вы ещё подеритесь, горячие финские парни…
- Все болезни — от бескультурья. Вода — это колыбель разумной жизни. Я просто возвращаюсь к истокам бытия… получая от этого несказанное удовольствие…
Напомним, актер скончался 3 апреля в возрасте 68 лет. в Монголии на гастролях. Причина смерти - оторвавшийся тромб.