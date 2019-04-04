"Прощай, Михалыч!": Почему мы всегда будем помнить Булдакова?

Актер занимался боксом и классической борьбой. В 1969 году окончил театральную студию при Павлодарском драматическом театре им. А. П. Чехова, и работал на Павлодарском тракторном заводе.

Алексей Булдаков ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

Алексей Иванович начал сниматься еще в 1982 году. На его счеты около 70 ролей в кино.

Но только после съемки в 1995 году в фильме "Особенности национальной охоты" к актеру пришла народная любовь.

Актер исполнил свою звездную роль - генерала Иволгина (Милахыча), который невероятно полюбился зрителями.

Алексей Булдаков ФОТО: скриншот видео

Как писало издание "Вечерний Красноярск" в 2005 году, Булдаков сам рассказывал, что прототипом персонажа был генерал Александр Лебедь. Кстати, по многочисленным рассказам и интервью в СМИ, самому Лебедю персонаж понравился.

Именно за роль генерала Иволгина в 1996 году Булдаков получил премию "Ника".

Следом персонаж появился и в остальных частях фильма: "Операция "С Новым годом!"" (1996), "Особенности национальной рыбалки (1998), "Особенности национальной охоты в зимний период" (2000), "Особенности национальной политики" (2003).

О генерале Иволгине мы знаем мало, но он любитель настоящей русской бани, праздничного застолья в хорошей компании, эрудит и знаток традиций русской культуры.

"Водка — это уникальнейшее изобретение нашего народа. Это не просто крепкий напиток в кругу других. Это национальность, я бы сказал, народность...", - говорил Иволгин в картине "Особенности национальной рыбалки".

Он знает несколько выражений на иностранных языках, курит сигары и играет на пианино.

Алексей Булдаков ФОТО: скриншот видео

В картине "Операция "С Новым годом!"" впервые упоминается, что он имеет отношение к ВДВ. В "Особенностях национальной охоты в зимний период" Иволгин рассказывает, что служил на Кавказе, а в "Особенностях национальной рыбалки", что и в Средней Азии.

"Если долго смотреть на Луну, то можно стать идиотом. Так у нас в Средней Азии говорили, когда я там служил", - говорил он.

Особенности национальной охоты в зимний период» Иволгин утверждает, что служил также и на Кавказе.

Как рассказывал сам режиссер фамилия персонажа изначально была тоже Булдаков, но потом ее поменяли на Иволгин. Это была некая отсылка к персонажу "Идиота" Достоевского.

Благодаря продуманному сценарию и проработанному персонажу Алексею Булдакову удалось добиться того, что его стали соотносить с его ролью, и даже отождествлять.



Он часто появлялся на публике в военной форме, становился особым гостей многочисленных фестивалей, концертов и мероприятий. На последнем из них Алексей Булдаков трогательно исполнил песню и расплакался "Я понимаю, дорогие друзья, немножко грустно, но эта - моя любимая", - сказал актер.

Выражения и тосты киношного генерала Иволгина стали настоящими крылатыми выражениями и были разобраны на цитаты.

Русский TVNET приводит некоторые из них:

Пельмень всему голова. Пища, на первый взгляд, непритязательная, но очень полезная. И тут главное соблюсти пропорции. Особенно это относится к тесту. И тогда этих пельменей можно съесть до сотни. Без последствий для организма и здоровья.

Ну - я так и понял, что он немой. Ну бывает, что делать… Для женщин это плохо, да… Потому что для женщин, можно сказать, трагедия… У них всё общение на словах построено.

Ну - за солидное мужское молчание!

Ну вы, блин, даёте.

Цыц! Вы ещё подеритесь, горячие финские парни…

Все болезни — от бескультурья. Вода — это колыбель разумной жизни. Я просто возвращаюсь к истокам бытия… получая от этого несказанное удовольствие…