Чт, 4.04.2019
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За два дня скончались два актера фильма "Особенности национальной охоты"

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Алексей Булдаков и Александр Васильев

ФОТО: https://www.instagram.com/lavry_kino/скриншот видео/ коллаж Русский TVNET

Всего за несколько дней скончались два актера из культовой кинокартины "Особенности национальной охоты". Кроме Алексея Булдакова, 2 апреля скончался актер Александр Васильев. 

Александр Васильев также принимал участие в съёмках сериала "Улицы разбитых фонарей", а также таких фильмов, как "Особенности национальной охоты", "Блокпост", "Гадкие лебеди", "Фауст", "Вишнёвый сад".

ФОТО: кадр из фильмa

Александр Васильев родился в 1958 году. Играл в Академическом театре комедии имени Н.П. Акимова в Ленинграде. Актер успел поработать с лучшими советскими и русскими режиссерами.

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