За два дня скончались два актера фильма "Особенности национальной охоты"

Всего за несколько дней скончались два актера из культовой кинокартины "Особенности национальной охоты". Кроме Алексея Булдакова, 2 апреля скончался актер Александр Васильев.
Александр Васильев также принимал участие в съёмках сериала "Улицы разбитых фонарей", а также таких фильмов, как "Особенности национальной охоты", "Блокпост", "Гадкие лебеди", "Фауст", "Вишнёвый сад".
Александр Васильев родился в 1958 году. Играл в Академическом театре комедии имени Н.П. Акимова в Ленинграде. Актер успел поработать с лучшими советскими и русскими режиссерами.