Волочкова на шоу Собчак: "Шпагаты, мужчины и секс пять раз в день"

Балерина показала Ксении свой роскошный дом, который выполнен в баррокальном стиле, с многочисленными фресками, лепниной и золотом на потолке и стенах.

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Анастасия объяснила, что всегда мечтала жить в таком особняке. Она его купила сама, после развода и на все свои последние сбережения.

Сумма покупки составила 750 тысяч долларов (около 667 тысяч евро), к которым еще было добавлено 54 миллиона рублей (около 734 тысяч евро).

Прежде всего Ксению интересовали "шпагаты Волочковой", благодаря который она получила невероятную славу.

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Анастасия призналась, что "шпагат серьезно влияет на мужиков", а также неоспоримо помогает в сексе.

"Честно скажу, что это помогает в сексе. Это возбуждает", - откровенно сказала она.

Свое желание везде демонстрировать растяжку она объяснила тем, что тело требует постоянного движения.

Танцовщица показала Собчак несколько упражнений, которые Ксюша попробовала сделать.

"Мне кажется, мой шпагат надо в "Книгу рекордов Гиннесса", - отметила она.

Анастасия Волочкова и Ксения Собчак ФОТО: скриншот видео

Звезда призналась, что не злоупотребляла пластическими операциями и у нее все свое, в том числе и грудь.

Сексуальная жизнь у балерины насыщенная. Волочкова рассказала, что занимается сексом пять раз в день. Она очень дорожит своим женихом.

"Я никого так не любила, как этого человека", - подчеркнула Анастасия и показала Собчак фото своего возлюбленного.

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Волочкова также рассказала трагичные моменты из своей биографии. В частности про плохие отношения с мамой, которая растила балерину не как дочь, а как проект.

Собчак поинтересовалась у Анастасии, знала ли она, что ее мама "раньше звонила и предлагала разным мужчинам познакомиться с Настей.

Балерина отметила, что она про этот факт не знала. Она считает, что мать ей всегда завидовала. Волочкова добилась всего того, чего хотела достичь ее мама, но не смогла.

Ранее голая Волочкова перед всеми повалялась в снегу.