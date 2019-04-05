Мужчины в жизни Волочковой: актер Джим Керри и олигарх Сулейман Керимов

Анастасия Волочкова честно призналась Ксении, что она та женщина ради которой останавливали поезда, и даже заказывали частные самолеты, что бы только прилететь и посмотреть ее выступление. Одним из таких мужчин был Джим Керри.

"В 2003 году продюсер Джима Керри Боб Ван Ронкель сообщил ему, что я танцую балет "Жизель", а Джим, оказывается, слышал обо мне как о российской балерине... Ты знаешь, какой это мне бальзам на душу...И вот он взял самолет и из Лос-Анджелеса с пересадкой в Лондоне и прилетел в Москву", - вспоминает звезда.

Анастасия Волочкова ФОТО: скриншот видео

Тогда она уже была вместе и Сулейманом Керимовым. Волочкову везде сопровождала охрана. Керимов бы ужасно ревнив. Он выделил машины и людей, чтобы они сопровождали Анастасию и Джима во время экскурсий по Москве.

"Я показала ему столицу... Мы с ним дружили лет пять...Да, у нас был с ним секс, но не в это время, а потом, когда у нас сложились романтические отношения", - подчеркивает Анастасия, что это был период после олигарха.

Ксения Собчак отнеслась к этой истории довольно скептически, но Волочкоа стало ее убеждать, что так действительно было и она состояла в теплых романтических отношениях с Джимом Керри. Журналистка стала расспрашивать о том, есть и ли Анастасии его телефон, и почему бы сейчас не напомнить о себе.

Анастасия Волочкова ФОТО: AP/Scanpix

"Мы немного потерялись с ним сейчас....Я тогда ему реально очень сильно понравилась, но он говорил, что не сможет оставить Голливуд, а я не могу оставить Россию", - объяснила балерина.

Еще одним важным мужчиной в жизни Анастасии Волочковой был олигарх Сулейман Керимов, с которым она рассталась в 2003-м году. Танцовщица призналась, что он ей ужасно мстил, ведб именно она решила от него уйти. Она боялась ночевать в квартире, которую он ей оставил. Она подчеркнула, что он сделал все, чтобы уволить ее из Большого театра.

"Когда мужчина оставляет женщину, он ей готов отдать все, а когда уходит женщина, то тут его переклинивает", - поясняет Анастасия.

Анастасия Волочкова ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

Причиной ухода стала не ревность, а разговор, который произошел, когда Анастасия узнала, что ждет ребенка.

"Была тема, когда я забеременела, я хотела ему об этом сказать. Он в этот же вечер сел со мной на диван, хотя не знал об этом, и сказал: "Если у нас родится ребенок, если мне что-то не понравится, твоего ребенка заберут". И я не сказала ему, а потом потеряла ребенка....Это были нервы", - плача призналась она.