Пуце в пятницу может объявить об отстранении Нила Ушакова от должности

По закону о самоуправлениях, если председатель думы не выполняет установленные законом обязанности, министр охраны среды и регионального развития, получив его разъяснения, может мотивированным распоряжением отстранить его от выполнения должностных обязанностей.

После объявления этого решения председатель думы вправе в 30-дневный срок обратиться в суд с заявлением об отмене распоряжения министра.

Если решением суда оно будет отменено, председатель думы получает зарплату за период, в течение которого он был отстранен от выполнения должностных обязанностей.

Официально свое решение Пуце пока не объявил, но имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация свидетельствует, что соответствующее распоряжение подготовлено.

На пресс-конференции планируется ознакомить с результатами проведенной в Рижской думе юридической проверки и оценкой работы думы.

Как сообщалось, МОСРР констатировало ряд возможных правонарушений в надзоре за Rīgas satiksme и работе Рижской думы и запросило у Ушакова до 28 марта дать разъяснения. Глава МОСРР Юрис Пуце не исключил, что Ушаков может быть отстранен от должности мэра.

Мэр Риги Нил Ушаков ("Согласие") считает, что отразил все претензнии Пуце. Это следует из письма, направленного Ушаковым МОСРР.

Состоящее из 30 страниц с юридическим обоснованием письмо было отправлено МОСРР по почте 28 марта.

Ушаков заявил журналистам, что подготовленный Пуце запрос разъяснений о работе Rīgas satiksme и Рижской думы был юридически слабым и политизированным.

"Противоправное решение о моей отставке принять можно, а "побить" нельзя"", - заявил в телепередаче "900 секунд" Ушаков.