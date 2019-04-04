Умер режиссер Георгий Данелия

4 апреля в возрасте 88-ми лет скончался легендарный российский и советский режиссер Георгий Данелия. Об этом пишет Газета.ru.
О смерти Данелия сообщили журналистам его родные.
24 февраля Георгий Данелия был отправлен в одну из больниц Москвы.
Позже его перевели в реанимацию и ввели в искусственную кому. Через четыре для супруга режиссера рассказала, что ему уже гораздо лучше.
Георгий Данелия лауреат многочисленных государственных премий и кинопремий. Снял десятки картин, среди них такие как "Я иду шагаю по Москве", "Джентльмены удачи", "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон", "Кин-Дза-Дза!".