Они хотят в Европарламент: У 11% нет высшего образования, самому взрослому - 79
Самому молодому претенденту на депутатское кресло в Брюсселе и Страсбурге - 21 год, самому взрослому - 79 лет. Подавляющее большинство потенциальных европарламентариев - граждане Латвии, однако в списках есть и подданные США, Канады и других стран. TVNET продолжает рассказывать о предстоящих выборах в ЕП. Смотрите наши инфографики!
Выборы в Европарламент пройдут 25 мая этого года. В выборах в Латвии участвуют 246 кандидатов из 16 партий. Всего Латвии в ЕП отведено восемь депутатских мандатов.
Выходит, что конкуренция на данных выборах составляет 30 человек на одно место.
70% претендующих на депутатский мандат - мужчины. 28 кандидатов на должность европарламентария имеют лишь среднее образование. 2 человека имеют гражданство США, по одному - гражданство Канады, Испании и Германии.
В качестве своего места жительства Ригу указали 130 человек, Юрмалу - 18, Лиепаю и Даугавпилс - по шесть, Елгаву - пять. Четыре баллотирующихся политика указали, что места жительства в Латвии не имеют.
Средний возраст кандидатов 48,3 года.
Самому молодому кандидату 21 год, самому взрослому - 79 лет.
При подаче заявок об участии в выборах в ЕП кандидатам также было предложено указать своё семейное положение. Такую информацию предоставили лишь 130 кандидатов.
- Список Русского союза Латвии возглавляют лидер партии Татьяна Жданок и действующие европарламентарий Андрей Мамыкин и Мирослав Митрофанов. Жданок работала в нынешнем созыве Европарламента, но сложила мандат перед выборами в 13-й Сейм, чтобы участвовать в кампании. На ее место пришел Митрофанов.
От "Согласия" первым в списке баллотируется недавно отстранённый от должности мэра Риги Нил Ушаков, в первой тройке также член партии Андрис Америкс и депутат Сейма Борис Цилевич.
- Лидерами списка Национального объединения на грядущих выборах стал Робертс Зиле, министр культуры Даце Мелбарде и журналист Ансис Пуполс.
- Список кандидатов от "Развития/За!" возглавляют известный политолог Иварс Иябс и экс-руководитель компании RB Rail Байба Анда Рубеса.
- В первой тройке "Прогрессивных" - руководитель организации людей с особыми потребностями Sustento Гунта Анча, председатель партии Робертс Путнис и одна из лидеров партии Антонина Ненашева.
- Список кандидатов от СЗК возглавляет экс-глава Министерства финансов Дана Рейзниеце-Озола и экс-министр обороны, депутат Сейма Раймонд Бергманис. Под третьим номеров - бывший парламентский секретарь Министерства земледелия Ринголдс Арнитис.
- Три первых кандидата от партии "Новое Единство": вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, депутат Европарламента Сандра Калниете и экс-министр экономики Арвилс Ашераденс.