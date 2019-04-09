Они хотят в Европарламент: У 11% нет высшего образования, самому взрослому - 79

Самому молодому претенденту на депутатское кресло в Брюсселе и Страсбурге - 21 год, самому взрослому - 79 лет. Подавляющее большинство потенциальных европарламентариев - граждане Латвии, однако в списках есть и подданные США, Канады и других стран. TVNET продолжает рассказывать о предстоящих выборах в ЕП. Смотрите наши инфографики!