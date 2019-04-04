Чт, 4.04.2019
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"Евровидение-2019": Знакомьтесь, Йонида Маличи - Албания

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Йонида Маличи (на алб. Jonida Maliqi)

ФОТО: https://www.instagram.com/jonidamaliqi/

14, 16 и 18 мая в Тель-Авиве пройдет "Евровидение-2019". В Израиле конкурс состоится уже в третий раз. Теперь это произойдет благодаря Неты Барзилай и ее композиции Toy, которая победила в прошлом году.

Портал Русский TVNET начинает знакомить своих читателей с участниками этого популярного музыкального состязания. 

Йонида Маличи (на алб. Jonida Maliqi)

Йонида Маличи будет представлять Албанию на конкурсе "Евровидение" в этом году.

Она окончила Университет искусств в Тиране, а также изучала игру на скрипке и гитаре. 

Исполнительница неоднократно участвовала в нескольких музыкальных фестивалях конкурсах, как в Албании, так и по всей Европе. Йонида пела в нескольких мюзиклах.

Она также является ведущей на нескольких музыкальных и танцевальных шоу на албанском телевидении.

Instagram-страница звезды насчитывает  444 тысячи подписчиков. В своей стране звезда является также экспертом в вопросах моды и стиля. 

Албанию красавица представит с песней Ktheju tokës.

Ранее Сеть взорвал клип на песню Сергея Лазарева для "Евровидения".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@edvinameta 💙

Публикация от JONIDA MALIQI (@jonidamaliqi)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Take your dreams seriously 😎@italoptik 😍 @edvinameta 📸

Публикация от JONIDA MALIQI (@jonidamaliqi)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@edvinameta 💃🏻

Публикация от JONIDA MALIQI (@jonidamaliqi)

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