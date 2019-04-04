"Евровидение-2019": Знакомьтесь, Йонида Маличи - Албания

14, 16 и 18 мая в Тель-Авиве пройдет "Евровидение-2019". В Израиле конкурс состоится уже в третий раз. Теперь это произойдет благодаря Неты Барзилай и ее композиции Toy, которая победила в прошлом году.
Портал Русский TVNET начинает знакомить своих читателей с участниками этого популярного музыкального состязания.
Йонида Маличи (на алб. Jonida Maliqi)
Йонида Маличи будет представлять Албанию на конкурсе "Евровидение" в этом году.
Она окончила Университет искусств в Тиране, а также изучала игру на скрипке и гитаре.
Исполнительница неоднократно участвовала в нескольких музыкальных фестивалях конкурсах, как в Албании, так и по всей Европе. Йонида пела в нескольких мюзиклах.
Она также является ведущей на нескольких музыкальных и танцевальных шоу на албанском телевидении.
Instagram-страница звезды насчитывает 444 тысячи подписчиков. В своей стране звезда является также экспертом в вопросах моды и стиля.
Албанию красавица представит с песней Ktheju tokës.