"Евровидение-2019": Знакомьтесь, Srbuk - Армения
14, 16 и 18 мая в Тель-Авиве пройдет "Евровидение-2019". В Израиле конкурс состоится уже в третий раз.
Русский TVNET продолжает знакомить своих читателей с участниками этого популярного музыкального состязания.
Знакомьтесь, Србуи Саргсян или Srbuk!
У 25-летней девушки есть огромный опыт участия в конкурсах. Саргсян стала финалистка армянского шоу "Х-Фактор", а в прошлом году выступила на украинском шоу "Голос страны", где заняла четвертое место.
Ազնավուրի շունչն ամենուր էր... սպիտակ, սպիտակ, եթերային... Շնորհակալ եմ բոլորից, ովքեր ներկա էին համերգին և այդքան ջերմ էին։ 🙏🏻Շնորհակալ եմ բոլոր կազմակերպիչներին նախաձեռնության և պրոֆեսիոնալիզմի համար։🙏🏻Փարիզը դեռ երկար կմնա իմ հիշողության մեջ։ #AGBU🇦🇲🇫🇷 Stylist @ani_mesani #charlesaznavour
Сама девушка родом из Еревана, где училась в Ереванской государственной консерватории имени Комитаса. Освоила игру на кануне.
В 2012 Саргсян выступала с собственной группой Allusion.
Звезда активно ведет свой Instagram. Количество ее подписчиков превышает 55 тысяч человек.
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В дискографии девушки два сольных альбома:
- Yete Karogh Es (2016)
- Half a Goddess (2018)
Армению Srbuk представит с песней Walking Out.
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Երեկ Հանրապետության Հրապարակում ես նույնպես պահեցի իմ երազանքը։ Հույս ունեմ, որ գալիք տարում այն կիրականանա... ☺️✨❤️ հ.գ. Անչափ շնորհակալ եմ ջերմ ընդունելության համար։ Yesterday I also made a wish 🤞🏻 and I hope that it will come true in upcoming year❤️ P.S. Thanks to my audience for the warm welcome #srbuk #republicsquare #hraparak #armenia #yerevan #newyear #eurovision #esc2019 #eurovision2019 #hayastan #հայաստան #երեւան #հայ #հայեր #red #inred #womeninred #autfit #fashionlook #fashionista #fashionlover
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Յուրաքանչյուր մրցանակ շոյում և պարտավորեցնում է միառժամանակ։🏆🙌Շնորհակալություն @kamoblog-ին Տարվա լավագույն երգչուհի կոչման և գործունեությանս նման գնահատանքի համար🙏🏻։ Every award is a great pleasure and responsibility at the same time.🏆🙌Thanks to @Kamoblog for the best singer award and appreciating my activity🙏🏻