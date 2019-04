"Евровидение-2019": Знакомьтесь, Srbuk - Армения

... If we don’t transform the world, who will? ... Head up, stay strong and move on... #srbuk #eurovision #esc2019 #eurovision2019 #armenia #yerevan #fashion #fashionista #esc #fashionaddict #fashionable #israel #telaviv #daretodream

A post shared by Srbuk (@srbukofficial) on Feb 26, 2019 at 5:06am PST