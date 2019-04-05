Пт, 5.04.2019
По сути, мосты, дороги, трамваи и ямы - годами за эту сферу в Рижской думе отвечал никто иной, как Вадим Баранник. Русский TVNET

"Евровидение-2019": Знакомьтесь, Srbuk - Армения
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Srbuk

ФОТО: https://www.instagram.com/srbukofficial/

14, 16 и 18 мая в Тель-Авиве пройдет "Евровидение-2019". В Израиле конкурс состоится уже в третий раз. 

Русский TVNET продолжает знакомить своих читателей с участниками этого популярного музыкального состязания. 

Знакомьтесь, Србуи Саргсян или Srbuk!

У 25-летней девушки есть огромный опыт участия в конкурсах. Саргсян стала финалистка армянского шоу "Х-Фактор", а в прошлом году выступила на украинском шоу "Голос страны", где заняла четвертое место.

Сама девушка родом из Еревана, где училась в Ереванской государственной консерватории имени Комитаса. Освоила игру на кануне.

В 2012 Саргсян выступала с собственной группой Allusion.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy kid🎠

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Звезда активно ведет свой Instagram. Количество ее подписчиков превышает 55 тысяч человек. 

В дискографии девушки два сольных альбома:

  • Yete Karogh Es (2016)
  • Half a Goddess (2018)

Армению Srbuk представит с песней Walking Out.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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