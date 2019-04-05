Министр сообщения: Ушаков отстранен заслуженно

"Ушаков отстранен заслуженно", - считает он.

Линкайтс считает, что сфера сообщения Ушакова не заботила, и у него не было понимания о вопросах и проблемах рижской транспортной инфраструктуры. У Министерства сообщения заинтересованность в рижской инфраструктуре была больше, чем у самой Рижской думы, отметил Линкайтс.

Договориться о встрече с мэром Риги тоже было трудно, добавил он.

Как сообщалось, министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце издал распоряжение об отстранении от должности председателя Рижской думы Нила Ушакова, свидетельствует информация в официальном издании "Латвияс Вестнесис".

Как сообщалось, МОСРР констатировало ряд возможных правонарушений в надзоре за Rīgas satiksme и работе Рижской думы и запросило у Ушакова до 28 марта дать разъяснения. Пуце не исключал отстранение Ушакова от должности мэра.

Состоящее из 30 страниц с юридическим обоснованием письмо было отправлено МОСРР по почте 28 марта.

Мэр Риги Нил Ушаков ранее говорил, что отразил все претензии Пуце. Это следовало из письма, направленного Ушаковым МОСРР.