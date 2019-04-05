Министр сообщения: Ушаков отстранен заслуженно

Отстранение председателя Рижской думы Нила Ушакова ("Согласие") от должности было обоснованным, так как сфера сообщения его не заботила, заявил сегодня в интервью передаче телеканала LNT "900 секунд" министр сообщения Талис Линкайтс (НКП).
"Ушаков отстранен заслуженно", - считает он.
Линкайтс считает, что сфера сообщения Ушакова не заботила, и у него не было понимания о вопросах и проблемах рижской транспортной инфраструктуры. У Министерства сообщения заинтересованность в рижской инфраструктуре была больше, чем у самой Рижской думы, отметил Линкайтс.
Договориться о встрече с мэром Риги тоже было трудно, добавил он.
Как сообщалось, министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце издал распоряжение об отстранении от должности председателя Рижской думы Нила Ушакова, свидетельствует информация в официальном издании "Латвияс Вестнесис".
Как сообщалось, МОСРР констатировало ряд возможных правонарушений в надзоре за Rīgas satiksme и работе Рижской думы и запросило у Ушакова до 28 марта дать разъяснения. Пуце не исключал отстранение Ушакова от должности мэра.
Состоящее из 30 страниц с юридическим обоснованием письмо было отправлено МОСРР по почте 28 марта.
Мэр Риги Нил Ушаков ранее говорил, что отразил все претензии Пуце. Это следовало из письма, направленного Ушаковым МОСРР.
Также ранее Ушаков настаивал на том, что решение о его отставке будет противоправным, и обещал оспорить его в суде, предупреждая о скандале европейского масштаба.