Виктора Сухорукова срочно госпитализировали

Популярный российский актер Виктор Сухорухов накануне был доставлен в одну из московских больниц. Артист упал в театре во время спектакля. Согласно информации, врачи диагностировали у него перелом руки. Об этом пишет StarHit.ru.
Известно, что он находится в удовлетворительном состоянии в травматологическом отделении, передает агентство "Москва".
Несчастный случай произошел во время спектакля "Встречайте, мы уходим" по пьесе Марии Ризнич, где Сухоруков играет главную роль.
Известно, что Сухоруков споткнулся об ковер, который должен был расстелиться.
После падения, постановку отменять не стали, Сухоруков продолжил спектакль.
"Виктор Иванович действительно повредил руку во время спектакля, но представление было продолжено и доиграно до конца", — подтвердили в пресс-службе театра.
Народную любовь 67-летний актер получил после съемок в картинах Брат и Брат-2. Всего у артиста свыше 100 ролей в театре и кино.