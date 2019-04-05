Пт, 5.04.2019
"Нет ожиданий - нет разочарований", - одно из ярчайших предвыборных высказываний Зеленского. Русский TVNET
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Видео: Последний клип Началовый был посвящен экс-возлюбленным

Видео: Последний клип Началовый был посвящен экс-возлюбленным

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Юлия Началова

ФОТО: скриншот видео

Менеджер недавно ушедшей из жизни исполнительницы Юлии Началовой опубликовала видео из-за кулис, которое сделано во время съемок последнего клипа, который был завершен незадолго до смерти певицы. 

Представительница Юлии Анна Исаева выложила небольшой фрагмент и сопроводила его трогательным текстом с объяснением задумки клипа. 

"Главная идея песни - ее выбор. Она хотела делать то, что считала правильным. Этот кусочек видео посвящен хоккеисту. Здесь она выбрасывает его клюшку. Символично. Сильно. По- женски. Она выбирала жизнь без него", - объяснила действия Юлии Анна.

Она рассказала, как себя тогда чувствовала и ощущала певица. 

"В этом клипе был четкий подтекст, мы его обсуждали, это новая жизнь без обид и внутренних колебаний", - подчеркнула она. 

Накауне в Никулинский суд было передано свидетельство о смерти Началовой. Теперь все суды приостановлены на полгода. До вступления в права наследования

"Мир и покой, мнимый мир и покой. Они наступили. Хотя бы на полгода", - подытожила Исаева. 

View this post on Instagram

«Я выбираю». Клип. Я снимаю за монитором. 6 июня 2018. Главная идея песни- Ее выбор. Она хотела делать то, что считала правильным. Этот кусочек видео посвящен хоккеисту. Здесь она выбрасывает его клюшку. Символично. Сильно. По- женски. Она выбирала жизнь без него. В этом клипе был четкий подтекст, мы его обсуждали, это новая жизнь без обид и внутренних колебаний. Сегодня в Никулинский суд мы передали документ- свидетельство о ее смерти. Страшно звучит. Суды приостановлены. На полгода. До вступления в права наследования... мир и покой , мнимый мир и покой. Они наступили. Хотя бы на полгода. Завтра выложу что то солнечное и легкое!!! Обещаю #юлияначалова #клип #явыбираю #еевыбор #суды

A post shared by Исаева Анна (@isaeva.anya) on

Читать также

Актуально

Политика | 12:30
НАВЕРХ