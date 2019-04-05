Видео: Последний клип Началовый был посвящен экс-возлюбленным

"Главная идея песни - ее выбор. Она хотела делать то, что считала правильным. Этот кусочек видео посвящен хоккеисту. Здесь она выбрасывает его клюшку. Символично. Сильно. По- женски. Она выбирала жизнь без него", - объяснила действия Юлии Анна.