Видео: Последний клип Началовый был посвящен экс-возлюбленным

«Я выбираю». Клип. Я снимаю за монитором. 6 июня 2018. Главная идея песни- Ее выбор. Она хотела делать то, что считала правильным. Этот кусочек видео посвящен хоккеисту. Здесь она выбрасывает его клюшку. Символично. Сильно. По- женски. Она выбирала жизнь без него. В этом клипе был четкий подтекст, мы его обсуждали, это новая жизнь без обид и внутренних колебаний. Сегодня в Никулинский суд мы передали документ- свидетельство о ее смерти. Страшно звучит. Суды приостановлены. На полгода. До вступления в права наследования... мир и покой , мнимый мир и покой. Они наступили. Хотя бы на полгода. Завтра выложу что то солнечное и легкое!!! Обещаю #юлияначалова #клип #явыбираю #еевыбор #суды