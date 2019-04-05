Разочарование. Человек, который выдал себя за пропавшего мальчика, соврал

Шестилетний мальчик пропал при загадочных обстоятельствах после самоубийства матери, сейчас ему могло бы быть 14 лет, пишет AP.

В 2011 году мама забрала шестилетнего Тимоти Пицена из школы в пригороде Чикаго, затем отвезла в зоопарк и аквапарк. После этого она свела счеты с жизнью. В предсмертной записке она написала, что с ребёнком всё будет хорошо, однако никто его никогда не найдёт.

В среду в полицию Кентуки пришёл парень, который заявил, что именно он и есть Тимоти. Он утверждал, что сбежал от двух взрослых мужчин.

Стражи порядка сообщили, что на самом деле это был 23-летний житель штата Огайо по имени имени Брайан Рини.

Согласно регистру мест заключенных штата, Рини 7 марта вышел из тюрьмы, в которой отсидел срок за грабеж и вандализм. Он и ранее попадал в поле зрения полиции в связи с другими нарушениями, например, за езду без водительского удостоверения, нарушение общественного порядка и воровство.

Новость о том, что Тимоти все же не найден, семья приняла тяжело - это было словно "снова пережить тот день, когда он пропал", - призналась тетя мальчика Кара Джейкобс.

Бабушка мальчика сообщила, что отец Тимоти Джеймс Пицен "снова повержен".