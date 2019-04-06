Мика Джаггера прооперировали

5 апреля британскому рок-музыканту Мику Джаггеру сделали операцию по замене сердечного клапана. Об этом сообщает издание Bilboard.
75-летний артист чувствует себя хорошо. Операция прошла успешно, но несколько дней солист The Rolling Stones проведёт в больнице.
Музыкант поспешил написать об этом в соцсетях.
"Спасибо всем за ваши сообщения со словами поддержки, сейчас я чувствую себя намного лучше и иду на поправку. И еще большое спасибо всему персоналу больницы за прекрасную работу", - написал он в Twitter.