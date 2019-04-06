Сб, 6.04.2019
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Мика Джаггера прооперировали

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Мик Джаггер

ФОТО: Reuters/ScanPix

5 апреля британскому рок-музыканту Мику Джаггеру сделали операцию по замене сердечного клапана. Об этом сообщает издание Bilboard.

75-летний артист чувствует себя хорошо. Операция прошла успешно, но несколько дней солист The Rolling Stones проведёт в больнице.

Музыкант поспешил написать об этом в соцсетях.

"Спасибо всем за ваши сообщения со словами поддержки, сейчас я чувствую себя намного лучше и иду на поправку. И еще большое спасибо всему персоналу больницы за прекрасную работу", - написал он в Twitter.

Ранее, The Rolling Stones отложили тур из-за болезни Мика Джаггера.

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