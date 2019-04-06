Рэпера Face освободили от службы в армии из-за татуировок

Российского популярного хип-хоп исполнителя Face (наст.имя - Иван Дремин) освободили от обязательной службы в армии. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Напомним, Ивану 21 год и он призывного возраста. Он нигде не учится и не работает, следовательно должен быть призван в армию.
Накануне, Башкирский военкомат признал, что Дремин не годен к военной службе.
Согласно доступной информации, глава медкомиссии Борис Усатов сделал заключение, что исполнитель психически нездоров.
Этот вывод он сделал на основе многочисленных татуировок Иван, в том числе надписей на лице.
Также сообщается, что и все остальные призывники, у которых есть татуировки были освобождены от воинской службы.