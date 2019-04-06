Сб, 6.04.2019
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Рэпера Face освободили от службы в армии из-за татуировок

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Рэпер Face

ФОТО: https://www.instagram.com/facepublicenemy

Российского популярного хип-хоп исполнителя Face (наст.имя - Иван Дремин) освободили от обязательной службы в армии. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Напомним, Ивану 21 год и он призывного возраста. Он нигде не учится и не работает, следовательно должен быть призван в армию. 

Накануне, Башкирский военкомат признал, что Дремин не годен к военной службе. 

Согласно доступной информации, глава медкомиссии Борис Усатов сделал заключение, что исполнитель психически нездоров.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рука мастера @sergey_bermeniev

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Этот вывод он сделал на основе многочисленных татуировок Иван, в том числе надписей на лице. 

Также сообщается, что и все остальные призывники, у которых есть татуировки были освобождены от воинской службы. 

Ранее Face выпустил клип, где показал Юрмалу и Ригу.  

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а не алкоголь

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