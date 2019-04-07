Глюк'oZa в прозрачном костюме произвела фурор

Российская популярная певица Глюк'oZa (наст. имя Наталья Ионова-Чистякова) недавно приняла участие в церемонии вручения премии "Жара". На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала фото в очень смелом костюме.
32-летняя красавица предстала перед поклонниками в черном трико и прозрачном костюме в золотую сетку со стразами.
Коллеги артистки - певица Слава, Наталья Подольская, исполнитель Певиц Клявер и юморист Евгений Петросян выразили свой восторг в комментариях.
Фолловеры тоже не скупились на хвалебные отзывы про внешний вид звезды.
"Просто нет слов описать достойно такую роскошную красоту", "Фигура - огонь", "Вах", - написали под фото подписчики.
Ранее Глюк`ozа откровенно рассказала о начале карьеры, музыке и Максиме Фадееве.