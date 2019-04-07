Вс, 7.04.2019
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Глюк'oZa в прозрачном костюме произвела фурор

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ФОТО: https://www.instagram.com/chistyakova_ionova/

Российская популярная певица Глюк'oZa (наст. имя Наталья Ионова-Чистякова) недавно приняла участие в церемонии вручения премии "Жара". На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала фото в очень смелом костюме.

32-летняя красавица предстала перед поклонниками в черном трико и прозрачном костюме в золотую сетку со стразами.

Коллеги артистки - певица Слава, Наталья Подольская, исполнитель Певиц Клявер и юморист Евгений Петросян выразили свой восторг в комментариях. 

Фолловеры тоже не скупились на хвалебные отзывы про внешний вид звезды.

"Просто нет слов описать достойно такую роскошную красоту", "Фигура - огонь", "Вах", - написали под фото подписчики. 

Ранее Глюк`ozа откровенно рассказала о начале карьеры, музыке и Максиме Фадееве.

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Tonight's gonna be HOT! 🔥 @zharatv

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