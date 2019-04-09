Президент Европейского комитета: "Латвия должна понять, что ей дало участие в ЕС"

На выборы Европейского парламента в 2014 году пришло только 30,24% избирателей, то есть, примерно каждый третий гражданин Латвии. Еще тогда эксперты указывали на недостаточную предвыборную кампанию, низкий уровень осведомленности, а так же на общий низкий уровень гражданского участия среди жителей Латвии. Вопрос о том, как привлечь людей на выборы, по мнению президента Европейского экономического и социального комитета Лука Жае (Luca Jahier), должен решаться в первую очередь осознанием того, что Латвии дало участие в Европейском Союзе, а также и то, что в силах каждой страны повлиять на общую политику альянса.
- Уровень явки избирателей на выборы Европарламента в Латвии очень низкий. Как побудить граждан все-таки пойти на выборы?
- С моей стороны было бы крайне высокомерно поучать жителей Латвии. Ответ на этот вопрос должны искать латвийцы, которые живут в Латвии, а также те, кто работают и живут по всему периметру Европы. Я думаю, что важнее всего говорить о том, что Евросоюз дал Латвии как в процессе присоединения, так и за годы ее участия в Евросоюзе.
Возможно, Латвия поменялась не настолько, если сравнить с Эстонией, но и Латвия пережила радикальные перемены.
И это случилось не только потому, что есть доступ к европейским фондам. Важно, что в течение всех лет мы жили в пространстве единых ценностей, перспектив - в единой европейской семье. Именно это и должно было бы быть объяснено жителям.
Во-вторых, необходимо понимать, что никакой результат не вечный. Это значит, что для сохранения достигнутого необходимо и дальше придерживаться общих ценностей, а также надо активно участвовать в жизни своей страны и всей Европы. Участие в выборах дает возможность потом требовать ответственности от представителей Латвии в Европарламенте. Это дальний путь, но без этого никак. Представителям парламента, правительства, публичного сектора необходимо найти способ, как сказать жителям Латвии, что Европа важна, что Европа - это будущее и что нужно включаться в ее жизнь.
- С чем, по-вашему, связана низкая явка избирателей на выборы Европарламента?
- Явка избирателей разнится в разных странах Евросоюза. Не думаю, что есть кто-то, кого можно было бы винить в низкой явке.
Считаю, что в основном низкая явка - это результат того, что граждане блока не до конца понимают уровень и важность этого вопроса.
И на это крайне важно обратить внимание и работать с этим. Кто должен с этим работать? Должен ли Европарламент постучать в двери каждого гражданина Латвии и рассказывать о своих функциях и значении? Этот вопрос должен решаться на национальном уровне. В решение проблемы должен включится и бизнес, так как он работает с европейскими проектами и видит их реальную отдачу. Представители промышленности должны обращаться к гражданам и рассказывать о результатах, достигнутых с помощью Европейского союза.
- Как может поменяться Европарламент после грядущих выборов?
- Как показывают разные социологические опросы, исход выборов, а также то, как в дальнейшем могут развиваться процессы, может быть разным. Есть разные сценарии, которые также могут нести перемены, но я не думаю, что перемены могли бы быть радикальными. Конечно, мы столкнемся с результатом радикализации политики и другими направлениями развития общества. Перемены будут, но те, кто говорят о радикальных переменах, сильно ошибаются. Это неправильный нарратив. Вектор развития Европейского парламента и Европы в целом зависит также и от того, как будут проводиться предвыборные кампании в каждой из стран Европейского союза.
- Каким вы видите будущее Евросоюза?
- Мы должны работать над Ренессансом Европы. Европа, которая все еще страдает от высокого уровня бедности и нерешенного миграционного кризиса, а также от недостатка доверия к демократическим институтам, выиграет от убедительной гуманистической революции и перемен, похожих на Ренессанс. Ренессанс был важным и мощным двигателем европейского развития - не только потому, что средневековье было темным периодом в истории Европы.
После окончания средних веков могли разразиться мировые войны, однако вместо этого пришел Ренессанс, который с помощью различных движений позволил нам войти в современную Европу, создать ее, подготовив новую ступень для Европы.
В эпоху Возрождения было четыре элемента. Культура обеспечивала сохранение фундаментальных ценностей в общественном пространстве. Также важно думать, что технологическое развитие должно работать на благо людей. Леонардо да Винчи служил символом этого. Промышленное развитие способствовало распространению инноваций.
Четвертая сила - это роль местных органов власти в распространении инноваций. Эти силы могут формировать будущее и направлять повестку дня. Это беспроигрышная программа, где проигрывают только те, кто спекулирует и продает оружие для войны. Это не в интересах Европы. Для всех остальных программа устойчивого развития - это выигрышная программа.
- Во многих странах Европы виден всплеск популизма и национализма. Как вы видите развитие такого положения дел?
- В течение последних месяцев случились некоторые перемены. Мы видим исход выборов в нескольких странах, в том числе и Эстонии.
Да, популистские и националистические движения набирают силу. Причина этому - страх и, может быть, и срабатывает фактор брексита.
Но надо понимать, что брексит больше не является примером для популистов и националистов. Если в первое время брексит был лейтмотивом и мы могли слышать и об "италексит", "германексит", то за последние полгода брексит больше не является примером, так как они видят, что результат очень далек от желаемого.
Есть много вызовов и, не исключено, что некоторые такие движения получат голоса на выборах Европарламента. Но у нас есть возможность избежать худшего сценария. Для этого молчаливое большинство должно наконец-то заговорить. Этого не произошло в Великобритании. Там многие слои населения считали, что брексит - это плохо. Но они долго молчали, а кампании против брексита начинают только сейчас. Что было бы, если бы кампании против брексита они начали еще 4 года назад?
О проблемах надо говорить! Нужно иметь мужество, чтобы сказать, что "я не хочу этого", потому что они продают ложь, а также то, что уничтожит будущее. Люди должны быть смелыми! Нам есть, что терять.
- Терять что?
- Мы не должны воспринимать как данность то, что достигнуто за последние десятки лет. Еще недавно никто и не подумал бы о том, что разделение начнется с вопроса о фундаментальных правах.
Те, кто сейчас хотят вернуть себе контроль, покинув Евросоюз, даже сами для себя не смогли решить, что значит - восстановить контроль.
Мир, рост, прогресс, социальная интеграция и т.д. - все можно разрушить очень просто, как нам показывает мировая история. Контроль над публичным пространством можно восстановить конструктивным, а не деструктивным путем. Также надо помнить и о том, что далеко не все, что происходит в Евросоюзе, решается в Брюсселе - многие решения принимаются в национальных правительствах. Европа - это общая ответственность.