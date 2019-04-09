Президент Европейского комитета: "Латвия должна понять, что ей дало участие в ЕС"

- Каким вы видите будущее Евросоюза?

- Мы должны работать над Ренессансом Европы. Европа, которая все еще страдает от высокого уровня бедности и нерешенного миграционного кризиса, а также от недостатка доверия к демократическим институтам, выиграет от убедительной гуманистической революции и перемен, похожих на Ренессанс. Ренессанс был важным и мощным двигателем европейского развития - не только потому, что средневековье было темным периодом в истории Европы.

После окончания средних веков могли разразиться мировые войны, однако вместо этого пришел Ренессанс, который с помощью различных движений позволил нам войти в современную Европу, создать ее, подготовив новую ступень для Европы.

В эпоху Возрождения было четыре элемента. Культура обеспечивала сохранение фундаментальных ценностей в общественном пространстве. Также важно думать, что технологическое развитие должно работать на благо людей. Леонардо да Винчи служил символом этого. Промышленное развитие способствовало распространению инноваций.

Четвертая сила - это роль местных органов власти в распространении инноваций. Эти силы могут формировать будущее и направлять повестку дня. Это беспроигрышная программа, где проигрывают только те, кто спекулирует и продает оружие для войны. Это не в интересах Европы. Для всех остальных программа устойчивого развития - это выигрышная программа.

- Во многих странах Европы виден всплеск популизма и национализма. Как вы видите развитие такого положения дел?

- В течение последних месяцев случились некоторые перемены. Мы видим исход выборов в нескольких странах, в том числе и Эстонии.

Да, популистские и националистические движения набирают силу. Причина этому - страх и, может быть, и срабатывает фактор брексита.

Но надо понимать, что брексит больше не является примером для популистов и националистов. Если в первое время брексит был лейтмотивом и мы могли слышать и об "италексит", "германексит", то за последние полгода брексит больше не является примером, так как они видят, что результат очень далек от желаемого.

Есть много вызовов и, не исключено, что некоторые такие движения получат голоса на выборах Европарламента. Но у нас есть возможность избежать худшего сценария. Для этого молчаливое большинство должно наконец-то заговорить. Этого не произошло в Великобритании. Там многие слои населения считали, что брексит - это плохо. Но они долго молчали, а кампании против брексита начинают только сейчас. Что было бы, если бы кампании против брексита они начали еще 4 года назад?

О проблемах надо говорить! Нужно иметь мужество, чтобы сказать, что "я не хочу этого", потому что они продают ложь, а также то, что уничтожит будущее. Люди должны быть смелыми! Нам есть, что терять.

- Терять что?

- Мы не должны воспринимать как данность то, что достигнуто за последние десятки лет. Еще недавно никто и не подумал бы о том, что разделение начнется с вопроса о фундаментальных правах.

Те, кто сейчас хотят вернуть себе контроль, покинув Евросоюз, даже сами для себя не смогли решить, что значит - восстановить контроль.