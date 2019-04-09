"Разводила меня со всеми": Волочкова винит в неудачах свою мать

"Она разводила меня со всеми. Слава богу, что она не знает моего нового мужчину, с которым мы живем вместе уже полгода. Я его не показываю и не говорю о нем, чтобы не сглазить", - заявила звезда.

Она отметила, что Тамару Владимировну никто не устраивал. Даже брак с олигархом Сулейманом Керимовым не пришелся ей по вкусу.

Танцовщица отметила, что мать встревала в ее личные отношения и всегда ей завидовала, так как сама не смогла реализоваться как балерина.

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"Как только мама приехала сюда, через три дня мы расстались", - вспоминает Анастасия один из своих романов.

Сейчас Волочкова считает, что мать пытается управлять ее дочерью Ариадной. Вместе с бывшим супругом Игорем Вдовиным они "промывают мозги" девочке и настраивают ее против звезды.

"Почему мама это делает? Потому что она поняла, что я уже вышла из-под ее контроля. Ариша сейчас является центром манипуляции взрослых людей", - сказала она Малахову.

Ранее Волочкова рассказала Малахову про обман и потерянные миллионы.