Вт, 9.04.2019
Все судебные разбирательства Ушакову будут на руку перед выборами в Европарламент, потому что каждому в этой ситуации выгодно быть жертвой. Янис Озолс, руководитель фракции НКП в Рижской думе

"Разводила меня со всеми": Волочкова винит в неудачах свою мать

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Анастасия Волочкова

ФОТО: скриншот видео

Российская балерина Анастасия Волочкова считает, что ее мать Тамара Владиморовна всегда ей завидовала. Накануне в особняке звезды побывал шоумен Андрей Малахов, которому звезда призналась, что во всех своих неудачах с мужчинами винит именно мать. 

"Она разводила меня со всеми. Слава богу, что она не знает моего нового мужчину, с которым мы живем вместе уже полгода. Я его не показываю и не говорю о нем, чтобы не сглазить", - заявила звезда.

Она отметила, что Тамару Владимировну никто не устраивал. Даже брак с олигархом Сулейманом Керимовым не пришелся ей по вкусу.

Танцовщица отметила, что мать встревала в ее личные отношения и всегда ей завидовала, так как сама не смогла реализоваться как балерина.  

ФОТО: скриншот видео

"Как только мама приехала сюда, через три дня мы расстались",  - вспоминает Анастасия один из своих романов. 

Сейчас Волочкова считает, что мать пытается управлять ее дочерью Ариадной. Вместе с бывшим супругом Игорем Вдовиным они "промывают мозги" девочке и настраивают ее против звезды.

"Почему мама это делает? Потому что она поняла, что я уже вышла из-под ее контроля. Ариша сейчас является центром манипуляции взрослых людей", - сказала она Малахову. 

Ранее Волочкова рассказала Малахову про обман и потерянные миллионы.

ФОТО: скриншот видео

Читать также

Актуально

НАВЕРХ